Минсельхоз прокомментировал информацию о дефиците твердой пшеницы

Дефицита твердой пшеницы не ожидается. В этом году посевные площади под твердыми сортами пшеницы расширены до 680 тысяч гектаров (против 620 тысяч гектаров в прошлом году). При этом урожая в прошлом году (740 тысяч тонн) уже было достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, рассказали в Минсельхозе.

По данным Центра оценки качества зерна, на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тысяч тонн твердой пшеницы, в прошлом году на ту же дату - 262,9 тысячи тонн. И качество сейчас выше прошлогоднего: 65% обследованного зерна относится к 3 классу против 32% в прошлом году.

При этом в Минсельхозе отмечают, что экспорт твердой пшеницы в этом году снизился при одновременном росте объема импорта. С начала года по 12 сентября Россия экспортировала 62,6 тысячи тонн твердой пшеницы (85 тысяч тонн за аналогичный период 2020 года), а завезла 96,3 тысячи тонн (65,4 тысячи тонн за аналогичный период 2020 года).

"Таким образом, дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", - заключают в Минсельхозе.

Сейчас для увеличения объемов производства ведомство прорабатывает вопрос расширения мер господдержки аграриев, добавили в министерстве.

Общий прогноз Минсельхоза по урожаю пшеницы сохраняется на уровне 81 миллиона тонн. Это один из лучших показателей в российской истории.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что производители макаронных изделий в РФ столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и резким ростом цен на сырье и материалы. Об этом они заявили в ходе "круглого стола". В числе причин назывался рост экспорта пшеницы, в том числе поставки его в Казахстан. Экспорт пшеницы облагается в России пошлиной. Но внутри ЕАЭС ее нет. Такая ситуация может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции, заявили производители макарон.