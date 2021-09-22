На "Кинотавре" закрыли конкурсную программу короткого метра

Президент кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский объявил всеобщую мобилизацию. Точнее - он ее зафиксировал. Как раз на церемонии закрытия конкурсной программы короткого метра. "Я не припомню подобных обстоятельств, когда индустрия в такой степени нуждалась бы в талантливых авторах", - сказал Роднянский полному залу.

Он вспомнил, какие долгие этапы нужно было проходить творцам, во времена его становления в кино. "А вам нужно всего лишь снять короткий метр, показать его, и уже завтра вы можете запуститься с полнометражным фильмом".

Зал громко зааплодировал, когда Александр Ефимович процитировал слова - напутствия Квентина Тарантино: "Если вы хотите снять фильм, не тяните с этим". Не стали тянуть и участники конкурса, на который было подано около 500 заявок, отобрано - 26 картин (причем, по признанию отборщиков, одной из них - Ирине Любарской - пришлось чуть ли не за один день отсмотреть 250 фильмов - все присылалось в последнюю минуту). Три ленты получили призы. Самый главный - из рук председателя жюри, актрисы Ингеборги Дапкунайте - Антон Елисеев, ученик Николая Коляды за фильм "Хорошая девочка Лида". А обладатели двух дипломов жюри: Настя Коркия - за фильм "Почти весна" и Соня Ройзман - "Герой". Формулировки этих призов: "За чистоту и точность" и "За точность и чистоту" - соответственно.

Сегодня на смену короткому метру приходят на фестивале сериалы. Они здесь не соревнуются. Просто показывают, на что способны. Первый - юмористический проект "Товарищ майор" режиссера Бориса Хлебникова.

А вот что касается полного метра - показы в самом разгаре. Программу конкурсных просмотров трех первых дней явно составляли по принципу: одним фильмом восхищаемся, остальные - обсуждаем. Описывая четвертый день фестиваля - вторник - начнем с того, которым возможно восхититься. Это новая лента "Медея" Александра Зельдовича - режиссера, известного по проектам "Мишень", "Москва", "Закат" и другим. Он же - и автор сценария картины.

Можно понять отборщиков фестиваля в Локарно, которые включили "Медею" в основной конкурс. Лента получила в августе на этом фестивале приз молодежного жюри с формулировкой: "За эффектную современную версию трагедии Эврипида, не искажающую ее поэтики. За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста. В "Медее" смело сплетаются современные темы с нестареющей нитью мифа, предлагая беспрецедентный аудиовизуальный опыт".

Более того, "Медею" отбирали и на другие международные кинофестивали класса А - ее мировая премьера могла состояться гораздо раньше. Но продюсеры дождались киносмотра, который проходит в офлайн формате.

Действие известного мифа, как можно догадаться из сказанного выше, перенесено в наши дни. В Израиль. Сплетение древнегреческой мифологии с библейскими мотивами - довольно сильный ход фильма, в котором необычно все - от трактовки до музыки, написанной Алексеем Ретинским (это его первая работа в кино). Саундтрек записан оркестром MusicAeterna Теодора Курентзиса.

Главную роль исполнила Тинатин Далакишвили ("Звезда", "Заложники", "Любовь с акцентом"). Ее Медея - революционерка, женщина которая выходит на баррикады личной жизни, пытаясь отстоять со всем возможным оружием в руках уходящую любовь. Евгений Цыганов - современный "Ясон" по имени Леша, помешанный на "золотом руне". Зельдорвич и автор сценария картины.

Другой известный миф - об Эдипе и его комплексе по отношению к собственной матери - лег в основу еще одного конкурсного фильма - дебюта "Молоко птицы" (режиссер и автор сценария Евгений Марьян). И в нем мотивы мифологии "сплетены" с православной верой. Время действия - Страстная неделя. Место действия - Приднестровье, которое вообще не появляется в нашем кино. Главный герой - подросток Андриан, певчий церковного хора. Его мать играет Елена Лядова. От страстей повседневной жизни Андриан пытается сбежать в Италию. Но есть границы всего...

Фильм интересен, прежде всего, с художественной точки зрения - кадры и свет выстроены так, что нельзя не отметить рождение нового перспективного творца. Но в целом режиссер сам демонстрирует себя, как еще не определившийся подросток, который находится в поиске и не может понять, куда прильнуть.

Италия фигурирует и в картине "На близком расстоянии" - новый фильм Григория Добрыгина. Актер предыдущими работами завоевал признание и как режиссер. Речь и об его коротком метре "Верпаскунген", и о полном - "Sheena 667", и о других работах. Сейчас же он снял некие хроники пандемических времен - Ксения Раппопорт в роли известной актрисы, которая проводит свою жизнь между Россией и Италией, ведет страницу в Инстаграм, рассказывая о том, как ухаживает в своем доме за мигрантом из Средней Азии, больным коронавирусом. Мигрант и актриса говорят - и образно, и на самом деле - на разных языках. Но слов в фильме вообще мало. Самое интересное при просмотре - разглядывать интерьер квартиры, в которой происходит съемка, и наслаждаться красотой Ксении Раппопорт. Еще одно увлекательное занятие во время сеанса-пытаться понять, о чем вообще этот фильм, потому что тема проясняется лишь во время нескольких моментов. Все остальное размыто и "не в фокусе" (в переносном смысле) и без специального объяснение не работает. Но достоверно понятно лишь одно. Вирус пришел на "Кинотавр"! Уже в двух конкурсных картинах есть попытка переосмысления того, как изменился мир во времена пандемии. В новом фильме Добрыгина - про социальные дистанции и в картине "Владивосток" режиссера Антона Борматова. Там она проявляется в том, что герой с удовольствием сбежал бы из страны, но границы стремительно закрываются. Так что нужно жить здесь и сейчас, и по возможности снимать хорошее кино. И вот этот "вирус" достойного творчества активно распространять и среди остальных.

Прямая речь

Александр Зельдович, режиссер фильма "Медея":

"Медея - метафора революции, которая делает из жертвы палача, а потом пожирает собственных детей. Это образ стихийный, и у нее нет границ - она их не ощущает. Любой бунт - это нарушение границ. И Медея выходит за эти пределы.... В последнее время мало картин про страсть и разделение. Не только в эротическом смысле. А про желание - про "бензин", который движет миром. Сейчас мало такого делается в кино. А это интересно".