На советника президента Украины Шефира совершено покушение

На советника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение, сообщили в МВД страны. Политик не пострадал, но его шофер получил огнестрельные ранения.

"Сегодня около 10.00 (совпадает с московским временем - прим. "РГ") недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - сообщило ведомство в Facebook.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, идет расследование и поиск злоумышленников.

Ранее о покушении сообщило издание "Страна.ua".

Шефир много лет является товарищем, бизнес-партнером украинского президента Владимира Зеленского, а также одним из основателей и совладельцем студии "Квартал 95".