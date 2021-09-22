На советника президента Украины Шефира совершено покушение

На советника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение, сообщили в МВД страны. Политик не пострадал, но его шофер получил огнестрельные ранения.
"Сегодня около 10.00 (совпадает с московским временем - прим. "РГ") недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - сообщило ведомство в Facebook.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, идет расследование и поиск злоумышленников.
Ранее о покушении сообщило издание "Страна.ua".
Шефир много лет является товарищем, бизнес-партнером украинского президента Владимира Зеленского, а также одним из основателей и совладельцем студии "Квартал 95".