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22.09.2021 23:59
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали 15 человек, есть погибшие

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В крупном ДТП с участием маршрутки, которое произошло в Железноводске, погибли два человека. Еще 15 доставлены в больницу, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приангарье выросло до 10

Инцидент произошел вечером на улице Ленина. По предварительной версии, водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с пассажирской "Газелью".

- От полученных травм на месте скончались 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницы Железноводска и Пятигорска. Среди пострадавших - 15-летняя девочка, - заявили в Госавтоинспекции по краю.

В свою очередь, в администрации города сообщили, что из 16 участников ДТП 14 госпитализированы. Шестерых в тяжелом состоянии доставили в больницу Пятигорска.

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