Набиуллина подтвердила готовность ЦБ охлаждать рынок потребкредитования

Новости

Офицеры РФ инспектируют военный объект в Словакии 15:24
Путин и Драги обсудили Афганистан и саммит "двадцатки" 15:24
Мантуров призвал разработать меры по борьбе с контрафактом детских товаров 15:09
Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы 15:08
Песков отметил экзальтированность ряда украинских политиков 15:04
В Москве пенсионер убил бывшую жену своего сына 15:02
Памфилова: Онлайн-голосование будет развиваться на единой платформе 15:00
Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов 14:41
"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+" 14:39
Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд 14:37
Умерла актриса Анаит Топчян - Ингрид из "Земля, до востребования" 14:31
Слуцкий назвал вопиющим отказ ему в визе США для участия в сессии ГА ООН 14:19
Путин предложил вписать Адыгею в программы по жилью для медиков и ремонту школ 14:16
Определено возможное местоположение пропавшего под Хабаровском Ан-26 14:15
По факту исчезновения самолета под Хабаровском возбудили дело 14:07
Песков назвал способ увеличить транзит газа через Украину в Европу 14:03
Правительство продолжит контроль за сетевой торговлей в России 13:59
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме 13:51
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина 13:47
Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском 13:46
Герасимов встретился в Финляндии с главой Комитета начальников штабов США 13:30
Эксперт оценил шансы ЕС ввести единый разъем для гаджетов 13:28
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26 13:28
Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей 13:22
Пропавший с радаров самолет Ан-26 выполнял технический полет 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 14:34
Рубрика: Экономика

Набиуллина подтвердила готовность ЦБ охлаждать рынок потребкредитования

Текст: Анастасия Алексеевских
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации 22 сентября подтвердила готовность регулятора охлаждать рынок потребкредитования.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас и которую необходимо решать - закредитованность граждан, - уточнила глава ЦБ. - Мы всегда уделяли этой проблеме повышенное внимание. Нам важно, чтобы кредиты помогали людям решать свои жизненные задачи и не загоняли их в долговую яму. Мы ввели показатель долговой нагрузки заемщика, чтобы дестимулировать банки выдавать ссуды тем, кому уже трудно будет обслуживать новый долг. Мы ввели так называемые макропруденциальные надбавки, которые делают для банков менее выгодной выдачу новых займов, когда мы видим слишком быстрый рост потребкредитования. В микрофинансировании были ограничены жестко штрафы, пени по микрозаймам. И банки, и МФО должны раскрывать заемщику полную стоимость кредита, чтобы не оказалось ситуации, когда заемщик ожидал одни условия, а платить приходится больше. В этой части закон нужно точно усиливать, так как банки подстроились и часть услуг проводят в обход полной стоимости кредита".

По словам Набиуллиной, темпы роста необеспеченного кредитования в период роста экономики ускорились. На это, по ее словам, повлияли и повысившиеся инфляционные ожидания, и привлекательные ставки.

"Банкам, конечно, это нравится, они ищут способы обойти действующие ограничения, - уточнила глава ЦБ. - Выросла доля потребкредитов на срок более 5 лет с 11% до пандемии до 21% во втором квартале 2021 года".

В этом случае ежемесячный платеж уменьшается, но общая сумма долга на заемщика растет.

"Нормально, когда на длинный срок выдается ипотека, там ставки намного ниже, но для необеспеченного кредитования эти длительные сроки необоснованны и могут привести к проблемам", - заявила Набиуллина.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Объем просрочки россиян по кредитам превысил 1 трлн рублей

Доля заемщиков, которые из дохода тратят более 80% на обслуживание ссуды, выросла с 23% до начала пандемии до 30% во втором квартале 2021-го.

"Нас, конечно, это беспокоит, - отметила председатель ЦБ. - Мы разговариваем с банками, говорим, что это опасная ситуация. Даже если у отдельного банка портфель в порядке, то в целом в системе, когда много людей берут много кредитов без роста доходов и при закредитованности риски возрастают. И если ситуация будет развиваться неблагоприятно, многие заемщики не смогут обслуживать кредиты. Это риски и социальные, и финансовой стабильности".

По словам Набиуллиной, ЦБ сейчас охлаждает рынок потребкредитования. Банк России повышал, и с 1 октября 2021 года будет новое повышение надбавок по потребссудам.

"Возможно, мы будем вынуждены еще увеличить эти надбавки, - уточнила глава ЦБ. - Но все равно они не идеальный инструмент. Они заставляют менять поведение банков с не очень большим запасом капитала, а у кого он есть, переманивают клиентов к себе, и темп роста потребкредитования сохраняется".

Поэтому ЦБ предлагает на законодательном уровне наделить его полномочиями по установлению количественных ограничений на выдачу рискованных кредитов. "Надеюсь, законопроект в ближайшее время пройдет, - сказала глава ЦБ. - Опыт есть во многих странах".

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг