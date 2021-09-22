Набиуллина подтвердила готовность ЦБ охлаждать рынок потребкредитования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации 22 сентября подтвердила готовность регулятора охлаждать рынок потребкредитования.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас и которую необходимо решать - закредитованность граждан, - уточнила глава ЦБ. - Мы всегда уделяли этой проблеме повышенное внимание. Нам важно, чтобы кредиты помогали людям решать свои жизненные задачи и не загоняли их в долговую яму. Мы ввели показатель долговой нагрузки заемщика, чтобы дестимулировать банки выдавать ссуды тем, кому уже трудно будет обслуживать новый долг. Мы ввели так называемые макропруденциальные надбавки, которые делают для банков менее выгодной выдачу новых займов, когда мы видим слишком быстрый рост потребкредитования. В микрофинансировании были ограничены жестко штрафы, пени по микрозаймам. И банки, и МФО должны раскрывать заемщику полную стоимость кредита, чтобы не оказалось ситуации, когда заемщик ожидал одни условия, а платить приходится больше. В этой части закон нужно точно усиливать, так как банки подстроились и часть услуг проводят в обход полной стоимости кредита".

По словам Набиуллиной, темпы роста необеспеченного кредитования в период роста экономики ускорились. На это, по ее словам, повлияли и повысившиеся инфляционные ожидания, и привлекательные ставки.

"Банкам, конечно, это нравится, они ищут способы обойти действующие ограничения, - уточнила глава ЦБ. - Выросла доля потребкредитов на срок более 5 лет с 11% до пандемии до 21% во втором квартале 2021 года".

В этом случае ежемесячный платеж уменьшается, но общая сумма долга на заемщика растет.

"Нормально, когда на длинный срок выдается ипотека, там ставки намного ниже, но для необеспеченного кредитования эти длительные сроки необоснованны и могут привести к проблемам", - заявила Набиуллина.

Доля заемщиков, которые из дохода тратят более 80% на обслуживание ссуды, выросла с 23% до начала пандемии до 30% во втором квартале 2021-го.

"Нас, конечно, это беспокоит, - отметила председатель ЦБ. - Мы разговариваем с банками, говорим, что это опасная ситуация. Даже если у отдельного банка портфель в порядке, то в целом в системе, когда много людей берут много кредитов без роста доходов и при закредитованности риски возрастают. И если ситуация будет развиваться неблагоприятно, многие заемщики не смогут обслуживать кредиты. Это риски и социальные, и финансовой стабильности".

По словам Набиуллиной, ЦБ сейчас охлаждает рынок потребкредитования. Банк России повышал, и с 1 октября 2021 года будет новое повышение надбавок по потребссудам.

"Возможно, мы будем вынуждены еще увеличить эти надбавки, - уточнила глава ЦБ. - Но все равно они не идеальный инструмент. Они заставляют менять поведение банков с не очень большим запасом капитала, а у кого он есть, переманивают клиентов к себе, и темп роста потребкредитования сохраняется".

Поэтому ЦБ предлагает на законодательном уровне наделить его полномочиями по установлению количественных ограничений на выдачу рискованных кредитов. "Надеюсь, законопроект в ближайшее время пройдет, - сказала глава ЦБ. - Опыт есть во многих странах".