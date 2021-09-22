Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом

Основными причинами роста цен на ряд товаров весной и летом стал эффект так называемого "импорта инфляции" - резкого удорожания аналогичной продукции на мировых рынках в условиях, когда цены на нее на внутренних товарных сырьевых рынков привязаны так или иначе к мировым. Об этом рассказали в Департамента стратегического развития и корпоративной политики по вопросу динамики цен производителей промышленных товаров Минпромторга России.

Так, например, темпы подорожания в металлургическом, химическом и лесобумажном комплексах в этот период составили от 25% до 65% по разным сегментам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее быстро цены росли в весенние месяцы и в самом начале лета. При этом сегодня на ряде рынков уже фиксируется компенсационное снижение.

Так, по данным Ростата, впервые с августа прошлого года в металлургическом производстве подешевели трубы стальные электросварные - на 14,7%, трубы и профили пустотелые из чугуна - на 14,4%, прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные - на 14,0% и другая продукция, в том числе - цинковые профили и проволока.

При этом еще в августе по сравнению с июлем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,5%, также в конце лета они заметно выросли на уголь, янтарь, алмазы и неметаллическую минеральную продукцию: например, кровельные материалы, стекловолокно, силикатные блоки, сжиженные пропан и бутан.