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22.09.2021 06:02
Рубрика: Власть

Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается

Фото: Брайан Смит/РИА Новости Фото: Брайан Смит/РИА Новости
Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Вопрос снятия с движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) санкций сейчас не обсуждается в Совебезе ООН. Об этом в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при организации Василий Небензя.

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По его словам, тема снятия санкций, введенных по линии СБ ООН, не стоит на повестке прямо сейчас. Рано или поздно данный вопрос все равно придется решать, но делать это нужно не с наскока, уверен Небензя. "Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации", - указал постпред.

Он отметил, что практически все члены Совбеза, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей. На данном же этапе более насущной проблемой остается гуманитарная помощь, заявил Небензя.

Если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны, отметил постпред. "В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране", - подчеркнул он.

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