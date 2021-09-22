Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается

Вопрос снятия с движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) санкций сейчас не обсуждается в Совебезе ООН. Об этом в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, тема снятия санкций, введенных по линии СБ ООН, не стоит на повестке прямо сейчас. Рано или поздно данный вопрос все равно придется решать, но делать это нужно не с наскока, уверен Небензя. "Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации", - указал постпред.

Он отметил, что практически все члены Совбеза, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей. На данном же этапе более насущной проблемой остается гуманитарная помощь, заявил Небензя.

Если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны, отметил постпред. "В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране", - подчеркнул он.