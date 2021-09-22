Постановление правительства Нижегородской области от 15 сентября 2021 года № 819 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области на 2022 год:

- на душу населения - 11 233 рубля;

- для трудоспособного населения - 12 244 рубля;

- пенсионеров - 9660 рублей;

- детей - 11 312 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., действует по 31 декабря 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







