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22 сентября 2021 г.

Постановление правительства Нижегородской области от 15 сентября 2021 года № 819 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области на 2022 год"

Дата подписания 15 сентября 2021 г.
Опубликован 22 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области на 2022 год:

- на душу населения - 11 233 рубля;

- для трудоспособного населения - 12 244 рубля;

- пенсионеров - 9660 рублей;

- детей - 11 312 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., действует по 31 декабря 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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