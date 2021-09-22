Новые мосты, заповедные тропы и фермы от глобального потепления

После двух лет реконструкции в центре Пензы возобновилось движение
Он был построен в 60-х годах прошлого века и с тех пор капитально не ремонтировался. В 2018 году мост признали аварийным, фактически его пришлось строить заново, чтобы соединить два берега Суры.
Если перефразировать устойчивое выражение, то без моста как без ног долгое время оставались не только пензенцы, но и жители ближайшего города Заречного, где проживают 60 тысяч человек, при этом каждый второй работает или учится в областном центре.
Реконструкция Бакунинского моста и подъездных путей осуществлялась в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели из консолидированного бюджета направили более 932 миллионов рублей. Для местной казны это огромная сумма, в одиночку муниципалитет не осилил бы.
Как принято, первой по обновленному мосту прошла тяжелая строительная техника, за ними - легковые автомобили. В салоне одного из них не расплескался даже кофе в стакане - таким ровным стал путь, хотя еще недавно здесь были ухабы.
Обустроены пешеходная зона и велосипедная дорожка. Рассматривается возможность организовать здесь реверсивное движение, чтобы разгрузить потоки в центре города. В ближайших планах - сделать новый виадук. Эти планы вполне осуществимы.
Федеральный проект "Мосты и путепроводы" в прошлом году стал частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В этом году удалось построить 40 крупных обходов городов и искусственных сооружений. Так, в Брянской области завершены работы первого этапа строительства дороги, соединяющей Брянск-I и Брянск-II, построен мост через реку Снежеть. А в Ульяновской области открыли движение по обновленному мосту через реку Сельдь в поселке Дачный.
"Мы поставили перед собой задачу: все стройки, которые запланировали до 2024 года в рамках нацпроекта, реализовать до конца 2023-го, то есть достичь целей за четыре года вместо оставшихся пяти", - сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.
Как развивается туризм в России в рамках нацпроекта
В своей комнате карту мира он сменил на большую карту России. Она утыкана разноцветными флажками. И больше всего красными. Сюда Алексей собирается отправиться.
Зеленые там, где он уже был. Один из них пронзил Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе. "Чудное место! - вспоминает Алексей. - Выходишь из чума в три часа ночи, а тундра в лучах солнца до горизонта переливается, словно разноцветными бриллиантами. А купаться в Печорской губе! Одно удовольствие. А поймать зубатку и приготовить ее по-местному! Тут рассказов на неделю". Причем побывал он не во всех местах округа. Здесь создано семь особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Интересуюсь красным флажком восточнее Нельмина-Носа. Это уже Ханты-Мансийский автономный округ. "Он стоит в планах. Тут не только газ и нефть, но и красивейшие места. Знаешь, почему? В округе, как я вычитал, 24 особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, природные парки, памятники природы".
Их общая площадь - 2,5 миллиона га! Но это не предел. В Югре планируют создать еще 14 зон регионального значения. Уже в 2022 году в Сургутском районе появится "Реполовский кедровый бор", а следом за ним Тундринский и Ягельный. Делается все это, как и в других регионах, благодаря федеральному проекту "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Он работает с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология".
- А Пермь, как я понял по красному флажку, тоже в планах?
- В точку. Давно туда собираюсь. Это, мне кажется, край старой сохранившийся России. Вот смотри, - протягивает он мне фотографии, - Белогорский Николаевский монастырь на Белой горе... Удивительный храм. А старейшие города Чердынь и Соликамск. Это все надо увидеть!
И здесь тоже создается много особо охраняемых зон. Благоустраивают долины малых рек Перми - Егошихи и Данилихи, Обновляют Егошихинский культурно-мемориальный парк.
- А знаешь, - продолжает Алексей, - в крае протекает более 20 тысяч рек. Недавно читаю: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил чиновникам проанализировать работу организаций и компаний, расположенных на берегах малых рек. Есть ли среди них те, кто загрязняет русла стоками? Чтобы не только берега были удобными, комфортными и благоустроенными, но и речная вода - чистая, безопасная.
А сейчас мой друг отправился в дебри Хамар-Дабана. Это такая "горная страна" на территории Иркутской области и Бурятии. Зашел как-то Алексей на сайт волонтеров-экологов "Делай!", а они как раз набирали очередную смену. "Решил попробовать себя в роли экологического туриста. Помочь обустроить "Большую Байкальскую тропу" в Байкальском заповеднике".
На его предложение присоединиться к нему, я отмахнулся: "Не до этого сейчас!" Но почему-то с того дня в интернете все чаще нахожу и читаю о необычных местах нашей страны...
Торфяники спасут климат планеты
"Эти полигоны с уникальной экосистемой, - пояснял он. - Созданы они для контроля за климатически активными газами с участием университетов и научных организаций". Речь идет о парниковых газах, о разработке технологий дистанционного и наземного контроля за их эмиссией и поглощением.
Тюменский карбоновый полигон охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы (искусственные экосистемы). Здесь будут проводить анализ территории, сбор информации при помощи беспилотных систем и наземного оборудования. Результаты используют при реализации проектов по лесовосстановлению и развитию агропрома. И при создании карбоновых ферм - территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа.
"Мы делаем первый шаг, - рассказал ректор в строительстве эколого-климатической трансекты (пробная площадка. - Прим. ред.) с севера на юг. Уже совсем скоро добавятся полигоны и станции в Тобольске, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах". Тюменский государственный университет, по словам Ивана Романчука, будет выполнять координирующую функцию для сети карбоновых полигонов Западно-Сибирского научно-образовательного центра.
В Год науки и технологий в России утверждена программа развития карбоновых полигонов, которые открывают в регионах. Например, научной базой проекта в Московской области станет межфакультетская научно-образовательная школа "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды". Над исследованиями углеродного следа готовы работать ученые и преподаватели биологического, географического, почвенного и химического факультетов МГУ. Площадь карбонового полигона составит 600 гектаров. Первые метеорологические исследования проведут уже этой зимой.
На карбоновом полигоне Калининградской области "Росянка" Балтийского федерального университета им. И. Канта особое внимание будет уделено обводнению торфяника, изучению потоков углерода на морском участке. По сути, тут тестируют технологию вторичного заболачивания для сокращения эмиссии парниковых газов.
Название полигона "Росянка" выбрано не случайно. Трава росянка обитает на болотах, на которых достаточно влаги, и исчезает при осушении болот. Хотя они - единственные экосистемы, которые связывают углерод и надолго выводят его из дальнейшего круговорота, накапливая в форме торфяных отложений. Кстати, экосистемы болот занимают лишь 3 процента поверхности Земли. Однако в них связано 30 процентов всего наземного углерода. Поэтому сохранение болот - важная задача как для охраны природы, так и для стабилизации климата. Эти мощные аккумуляторы углекислого газа смягчают изменение климата.
Во многих проектах по карбоновым полигонам будут участвовать научно-образовательные центры мирового уровня, которые созданы в регионах благодаря нацпроекту "Наука и университеты".
В краснодарской скорой помощи появился новый реанимационный "чудо-мобиль"
Этот "чудо-мобиль" приписан к Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи. Как сообщили "РГ" в пресс-службе больницы, в этом году в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получено 60 автомобилей, из которых только шесть находятся в столице Кубани.
"Это "однокомнатная квартира", где можно провести сердечно-легочную реанимацию и оказать любую другую медпомощь, в том числе после ДТП, при инфарктах и инсультах, - рассказала Светлана Щербина. - Реанимобиль нашпигован продвинутой техникой. Есть здесь особенно актуальный в последнее время аппарат подачи кислорода. И вакуумный матрас, фиксирующий от макушки до пяток, например, при множественных переломах.
В Курской области парк машин "скорой помощи" начал активно обновляться несколько лет назад. В гаражах больниц и поликлиник появились новые машины: более комфортные для медиков и пациентов. Недавно в регион поступили еще 22 новые кареты "скорой помощи". Курирующий здравоохранение заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что новые машины проходят оформление. После этого они пополнят ряды "скорых" в муниципалитетах региона, в том числе и отдаленных.
В пандемию новые "скорые" медики используют не только для выездов к пациентам, но и для транспортировки больных, передачи анализов в лаборатории, от чего зачастую зависит правильность постановки диагноза. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в области остается не более 10 процентов "скорых" старше пяти лет.
Этой осенью 31 автомобиль скорой медпомощи марки "Газель" поступит и в Пермский край. Кроме того, в Прикамье появятся еще шесть "УАЗов" для станций скорой медпомощи, рассчитанных на перевозку шести пассажиров. "Часть их будут работать на подстанции краевого центра, остальные - в городах и районах Прикамья", - сообщили в минздраве края.
А на сэкономленные средства краевого бюджета закупили 56 машин для фельдшеров, врачей и для доставки анализов, 31 машину "Нива" и 36 - "УАЗов".
В регионах обновление медтранспорта идет по нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ".