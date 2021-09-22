Новые мосты, заповедные тропы и фермы от глобального потепления

У туристов, которые предпочитают отдых на природе, сегодня богатый выбор. Почти в каждом регионе есть заповедники, заказники, природные парки, памятники природы. В Ханты-Мансийском автономном округе их 24! А в Кировской области сейчас формируют Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов. Это помимо Нургушского заповедника, Котельнического местонахождения ископаемых животных и озера Шайтан Фото: РИА Новости