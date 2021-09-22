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22.09.2021 12:30
Рубрика: Культура

Новый телепроект НТВ "Шоумаскгоон" снят в формате расширенной реальности

Текст: Сусанна Альперина
Премьера нового оригинального музыкального проекта "Шоумаскгоон" состоится на телеканале НТВ уже на следующей неделе - 25 сентября в 20.20.
Фото: Пресс-служба НТВ Фото: Пресс-служба НТВ
Фото: Пресс-служба НТВ

Аналогов такого шоу нет ни в одной стране. Это квинтэссенция лучших проектов телеканала - "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!": на одной сцене соберутся те, кто уже успели обратить на себя внимание многомиллионной аудитории и не раз доказывали, что они - лучшие. В музыкальном поединке сойдутся девять участников: три участника из первого сезона шоу "Маска": TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс и Стас Костюшкин. Три героя из второй "Маски": Юлия Паршута, Кирилл Туриченко и Марк Тишман. А также Диана Анкудинова, победительница второго сезона и обладательница гран-при суперсезона "Ты супер!", участница "Суперстар! Возвращение" Алиса Мон и ведущий проекта "Маска" Вячеслав Макаров, который теперь будет находиться по другую сторону баррикад.

Комментировать и оценивать выступления участников будут они сами. В конце каждого выпуска им предстоит расставить друг другу оценки по шкале от 2 до 9 баллов, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя они не смогут. Также в каждом выпуске будет приглашённая звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником шоу она не будет. В каждом выпуске участникам будет предложено девять тем (девятка - особенное число для нового шоу): например, один исполнит народную песню, второй - песню лауреата премии Grammy, третий - рок-хит, и так далее. По итогу голосования определяется победитель. После голосования в девятой программе определится победитель сезона.

Ведущие шоу - резидент Comedy Club, финалист второго сезона шоу "Маска" Тимур Батрутдинов и шоумен, певец, телеведущий и член жюри шоу "Маска" Тимур Родригез.

Важно еще и то, что впервые проект телеканала создан с использованием технологии расширенной реальности - Extended reality (XR). Она позволяет смешивать виртуальный и физический миры вместе с помощью дополненной реальности - Augmented reality (AR), и смешанной реальности - Mixed reality (MR) в прямом эфире.

Использование инновационных технологий при производстве шоу позволило сделать номера героев программы особенными. Так, например, зрители смогут не только насладиться исполнением участников, но и вместе с ними переместиться в другой город и даже на другую планету.

Основой для реализации технологии XR служит сцена, полностью собранная из светодиодных экранов. Площадь - порядка 350 м2. Также для позиционирования подвижных камер на потолке первого павильона Мосфильма, где проходят съёмки, было размещено порядка 1000 отражающих меток, создающих опорную карту для оптического трекинга. Для позиционирования реальных камер в виртуальном пространстве используется две оптические трекинг системы.

Производством шоу занимается компания "ВайТ Медиа".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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