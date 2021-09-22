Нужно ли гендерное воспитание

В аппарате свердловского омбудсмена и региональном министерстве образования только что закончилось расследование почти курьезного случая. Несколько мальчишек в лагере "Салют" в "День наоборот" взяли и нарядились в девичьи платья, накрутили на голове резинки. Если кто помнит, в наше советское детство мы делали так ровно каждую лагерную смену, мальчишки наряжались в девчонок и наоборот. Но сегодня время другое, кто-то выложил видео переодетых мальчишек в соцсети, и разгорелся скандал. Благо и чиновники в министерстве, и свердловский омбудсмен Игорь Мороков оказались мудрыми и с чувством юмора. Детский правозащитник не только не усмотрел "криминала" в действиях вожатых и тем более мальчишек, но и выложил свое детское фото из пионерского лагеря, где он также шутя переодевался в вожатую.

Между тем сама тема гендерного воспитания сегодня стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Нужно ли каким-то особым образом воспитывать мальчишек и девчонок? Какими качествами должны обладать будущие мужчины и женщины? Мнения опрошенных "РГ" экспертов разделились.

ЗА

Август Белкин,

заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, директор школы с 40-летним стажем:

- Давайте сначала разберемся, а что мы понимаем под гендерным воспитанием. Это значит, воспитать мальчика прежде всего таким человеком, который готов будет брать на себя ответственность, готов будет защищать себя и свою семью, а если надо, готов будет и пожертвовать собой. Это значит, воспитать в девочке преданность, заботу и, если хотите, - мужественность в отстаивании интересов своей семьи. И дело тут, конечно, не в том, во что наряжаются в детстве. Дело в куда более высоких понятиях, которые закладываются или, увы, не закладываются в детстве. И гендерное воспитание, на мой взгляд, тут чрезвычайно важно. Не может быть никаких нейтральных, аморфных форм.

Я преподавал в школе историю и старался прививать детям лучшие качества на примере исторических личностей. Мальчишкам рассказывал о Юлии Цезаре, Октавиане Августе. Девчонкам рассказывал, какой мудрой, красивой и преданной была Клеопатра.

Расскажу случай, был у меня в классе самый отпетый хулиган Валерка Нестеров, причем, надо сказать, очень умный. Однажды он в очередной раз что-то натворил, вопреки обещаниям больше не бедокурить, и я решил поговорить с ним по-мужски. И довольно резко, может, и не совсем педагогично, зато откровенно. Говорю, держи слово, мужчина ты или нет. В общем, мы поняли друг друга и остались с тех пор лучшими друзьями. А потом этот Валерка стал министром образования Свердловской области Валерием Вениаминовичем.

Дмитрий Рассохин,

доктор философии, кандидат психологических наук, отец четырех сыновей:

- Доказано, что у мальчиков и девочек по-разному работает мозг, по-разному происходит восприятие действительности, по-разному формируются ценности, а это значит, что и воспитание не может быть одинаковым. У детей еще до конца не сформированы нейронные связи, а это значит, что очень многое зависит от того, как мы повлияем на процесс их развития.

Что важно донести до мальчиков, что важно заложить? Простые истины. То, что он защитник, добытчик, что нужно в жизни проявлять упорство в достижении целей, как бы трудно ни было. У каждого есть свои обязанности по дому. Более того, есть даже свой семейный кодекс чести. Мои парни понимают, что стонать, канючить - это не по-мужски. Если необходимо, берешь и делаешь, даже если это тебе неприятно. Но я стараюсь не перегибать палку, мы же не в армии.

Я считаю, что воспитание мальчиков должно быть преимущественно мужским. Среди пунктов, которые прописаны в нашем семейном кодексе, есть такой: мужчина обязательно должен отвечать за свои поступки. Я могу твердо сказать, что у нас в семье совершенно четко с детства сформированы понятия чести, достоинства и патриотизма.

ПРОТИВ

Сергей Киселев,

заведующий кафедрой клинической психологии и психофизиологии, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ:

- Я наверное, вас удивлю, но я против воспитания вообще. Потому что под воспитанием так или иначе понимается навязывание чужой воли. А я против этого. Я понимаю, все родители хотят своим детям добра. Чтобы дочка выросла красавицей и умницей, вышла замуж, родила детей. Сын, став взрослым, занял какую-то высокую должность, стал крутым бизнесменом и т.д. Но откуда вы знаете, чего хочет ваш ребенок?! Развитие каждого ребенка очень индивидуально, и пытаясь загнать его в определенные шаблоны, родители поступают, мягко говоря, не очень умно. В самых крайних случаях просто коверкают ему жизнь.

Есть индивидуальная траектория развития каждого ребенка. И самой мудрой позицией будет сопровождать ребенка, не навязывая ему свои представления, идеи, установки. Очень важно чувствовать своего ребенка, знать, чего хочет именно он, а не то, каким бы хотели его видеть вы. Все это наши стереотипы, во что они должны играть, от чего именно они должны быть счастливы. Вы видите вашего сына или дочь счастливыми в семье, а они вполне возможно - нет. Почему вы не можете это допустить?

Даниил Штерн,

кандидат социологии:

- Спроси кого-то еще лет 30-40 назад, что такое гендерное воспитание и воспитываете ли вы каким-то особым образом своего сына и дочь, вас не каждый и понял бы: чего-чего, а что это за воспитание такое? При этом в подавляющем большинстве семей мальчишки крутились возле отца, шли вместе в гараж, возились там с техникой, девчонки занимались маленькими женскими делами дома с матерью. Красились тайком, в мамкиных каблуках ходили. Но никто не называл это каким-то особым воспитанием. Просто ребенок по природе своей впитывает и копирует роль своих родителей. Собственно, мало что изменилось в большинстве семей и сегодня.

Вот когда из ребенка родители начинают лепить то, что нужно им самим, то, каким они видят своего сына или дочь, вот тогда и начинаются большие проблемы. И тут даже не столь важно, какой сферы это касается. Кто-то, например, видит в своем ребенке вундеркинда, отдает в школу в пять лет. И потом этот "гений" мучается всю жизнь от колоссальных психологических проблем, искусственно заложенных в детстве. Ему невероятно трудно общаться со сверстниками, особенно противоположного пола, потому что разница в возрасте в школе ощущается очень остро. Мальчишку вундеркинда не воспринимают всерьез девочки постарше. И ведь это сделали родители, желая ребенку исключительно добра.

То же самое и с гендерным воспитанием. Девочка играет в машинки, а мальчик в куклы? Разве это трагедия?! Моя жена любила в детстве играть в конструктор и машинки, носилась с мальчишками во дворе, и это не помешало ей стать прекрасной женой и матерью.

Кстати, может, как раз потому, что ее родителям хватало мудрости не отбирать у нее машинки.