О чем говорил внук Сергея Королева с создателем компании SpaceX

Маск и Королев встретились. Внук легендарного главного конструктора Сергея Павловича Королева - Андрей Королев побывал на заводе SpaceX.

Здесь делает свои ракеты и корабли главный на сегодня возмутитель "звездного спокойствия" - американский предприниматель, инженер, изобретатель и миллиардер Илон Маск. Он лично пригласил к себе на предприятие потомков советского космического гения.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую, почти часовую личную встречу. Слова нашей с сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" - написал внук Королева, известный хирург, профессор, доктор медицинских наук Андрей Королев в Facebook.

Некоторыми впечатлениями от встречи Андрей Вадимович поделился с корреспондентом "РГ". На производстве компании SpaceX вместе с Королевым был и его сын Павел. Им показали цеха, где собирают ракеты, стеклянный стерильный куб, где рождаются корабли Сrew Dragon.

- А о чем вы говорили с Илоном? - поинтересовалась я.

- Это была душевная, спокойная беседа про космонавтику, про старое, про новое, про будущее, про производство, про систему подготовки кадров. Они у Маска потрясающие.

- Какой он в общении?

- Очень простой, веселый, открытый. Никакой чванливости, никакой спеси, никаких нотаций. Видно: в голове у него море идей и много дел, - говорит внук.

Основатель SpaceX не раз подчеркивал свое восхищение личностью Сергея Королева и тем, что он сделал. "Он был великолепен"... И это уважение отразилось даже в том, что именем Королева в офисе компании назван один из конференц-залов. Самый большой.

Корольов - один из лучших

Это было уже не первое общение Илона Маска с внуком Королева. В прошлом году по телефону семья Королева поздравляла Маска с успешным запуском Crew Dragon.

Любой космический запуск - зрелище захватывающее. А здесь еще Маск подкинул изюминку - необычные белые скафандры экипажа. Их внешним обликом занимался дизайнер костюмов для фильмов о супергероях. Вообще в корабле было столько непривычного: тач-скрины на приборной доске, сиденья, как в гоночных автомобилях. Интерьер в черно-белых тонах...

Трансляция произвела неизгладимое впечатление и на Андрея Королева. "Смотрелась как художественный фильм, - приводит его слова издание Meduza. - До этого Илон Маск неоднократно очень позитивно высказывался о Сергее Павловиче Королеве. Говорил, что достижения корпорации SpaceX базируются на плечах титанов - в том числе и на плечах моего дедушки. Поэтому после запуска моя жена Лена сказала, что нам надо поздравить Илона Маска".

То, как это удалось сделать - отдельная история. Но в назначенный день, секунда в секунду, раздался звонок: "Хай, Илон Маск". Кстати, Маск о том разговоре сообщил в Twitter. "Королев - один из лучших", - написал он. Причем фамилию - по-русски:

"I spoke with Korolev's family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королев"

Разговор по телефону длился минут двадцать. При общении "глаза в глаза" намного дольше. Внук и правнук Сергея Королева в своей профессиональной деятельности далеки от космоса. Но все, что связано с ним, для них, безусловно, близко.

- На заводе у Маска некоторые части ракет выставлены в качестве экспонатов прямо в зале, где работают рабочие. Молодые ребята с горящими глазами, работающие на очень высокотехнологичном производстве. И это здорово, - поделился с "РГ" Андрей Королев.

"Подрастет, будем друзьями"

Каким Сергей Королев был дедом? Вот что рассказывала "РГ" дочь главного конструктора Наталия Королева:

- Когда родился мой первенец Андрей, отец был на Байконуре. Он страшно обрадовался. Дома с удовольствием играл с внуком, разрешал ему крутить ручки радиоприемника. Всегда говорил: "Вот он сейчас маленький, а когда подрастет, будем друзьями". К сожалению, он умер, когда внуку исполнилось лишь три годика. Остальных - Сергея и Марию - он уже не видел.

В последний раз дочь и отец встретились незадолго до смерти Сергея Павловича.

- В декабре 1965-го, вечером в воскресенье, мы вместе с трехлетним Андрюшей приехали к отцу в Останкино, в двухэтажный домик, который позже стал музеем, - вспоминала Наталия Сергеевна. - Отец любил внука, больше всего и говорили о нем. Потом Сергей Павлович провожал нас до калитки. Я тогда и представить не могла, что это станет нашей последней встречей.

Внук не стал инженером, конструктором. Зато прекрасно сработали другие гены: он стал хирургом, как мама Наталия Сергеевна и как бабушка Ксения Винцентини (первая жена Сергея Королева), которая тоже была хирургом, доктором медицинских наук, профессором. Андрей Королев сегодня один из самых авторитетных в России специалистов по ортопедической хирургии и спортивной травматологии.

Дело превыше свободы

Космонавт Алексей Леонов не раз утверждал: если бы Королев был жив, советские космонавты обязательно бы высадились на Луну. Эта мысль звучит во многих воспоминаниях. Но ведь были и другие замечательные создатели ракетно-космической техники. Чем Сергей Павлович отличался от них?

- У отца была очень сильная натура. К намеченной цели он шел напролом. И никакие препятствия остановить его не могли. Он умел убедить других в важности и нужности дела, которому посвятил свою жизнь. Ему верили и за ним шли, - говорила в беседе со мной Наталия Королева. - Мне кажется, показательна и такая деталь. Даже в "туполевской шараге" отец не переставал думать о ракетах и ракетопланах. И вдруг узнал, что Глушко в другой "шараге", в Казани, занимается созданием ракетных двигателей для самолета Пе-2. Недолго думая, отец обратился "наверх" с просьбой о переводе туда. Осенью 1942 года разрешение дали. Кажется, ну и что? Да дело-то в том, что отец сознательно продлил свое заключение, так как туполевцев после создания Ту-2 освободили на десять месяцев раньше. Любимое дело оставалось превыше свободы.

Невероятно, но факт. Освободили Королева в июле 1944-го. Досрочно. Однако полностью реабилитировали лишь в 1957 году, за полгода до запуска первого спутника. Уже когда он был Героем Социалистического Труда, членом-корреспондентом АН СССР.

По словам Наталии Королевой, у него никогда не проскальзывала обида на власть, из-за которой он потерял столько драгоценного времени и здоровья. Сергей Королев не ожесточился, не озлобился. Просто ничего больше не боялся. Мог сказать кому угодно, даже первым лицам страны, что категорически с чем-то не согласен или что указанный срок сдачи изделия нереален.

- У отца была репутация грозного начальника. Грозного, но не жестокого. Он заботился о тех, с кем работал. По четвергам, когда принимал по личным вопросам, его кабинет ломился от посетителей. Королев помогал доставать лекарства, устраивал в больницы, выбивал жилье... При этом каждый знал: если дело срочное, надо перехватить главного утром у входа в КБ. Пока проводишь до кабинета - решишь вопрос, - вспоминала Наталия Сергеевна.

Один раз слесарь уронил гайку внутрь космического агрегата. Пришел к Королеву ни жив ни мертв: так, мол, и так. Думал, голову оторвет, а тот спокойно говорит: "Молодец, что не скрыл. Иди работай, но впредь будь внимательнее". Однако всем известны и его знаменитые разносы. "В Москву, по шпалам!" - так это звучало на космодроме.

"Нет сомнения в том, что такие люди, как Илон Маск и Сергей Королев, двигают мир вперед, - поделился с Meduza внук Андрей Королев. - Вообще Сергей Королев был Илоном Маском своего времени. Человеком, который выбрал себе цель, знал, куда идти и как туда дойти. Он вел за собой сотни тысяч людей - ведь фактически на космическую промышленность работала вся экономика Советского Союза. В разговоре с Илоном мы тоже говорили, что он для нас своего рода реинкарнация дедушки.

И я с огромным уважением отношусь к Илону Маску, но кто еще может быть моим кумиром, если мой дедушка - Сергей Павлович Королев?".

Маск и Королев встретились. Символично.

Взгляд в прошлое

