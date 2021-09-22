Даниил Гранин и Алесь Адамович представили "Блокадную книгу"

Эта "живая боль памяти" стала основой выставки "Одним дыханьем с Ленинградом" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, посвященной 80-летию начала блокады Ленинграда.
В экспозиции - фотодокументальные материалы, собранные из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного музея обороны и блокады Ленинграда и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Переворачивают душу воспоминания Валентины Мороз о Бадаевской земле, которую измученные люди ели, чтобы не умереть. Напитавшаяся сахаром почва после пожара на пищевых Бадаевских складах спасала ленинградцев от голодной смерти. Ленинградские мальчишки собирали "сладкую землю" и меняли ее на хлеб. За кусочек хлеба давали две кружки присахаренной земли. Валентина Мороз вспоминала:
"Земля эта была жирная, сладкая. Она была вкусной по-настоящему. Ее никак не готовили. Просто по-маленькому кусочку заглатывали и запивали кипятком".
На выставке приведены также воспоминания Зинаиды Игнатович, сотрудницы Ленинградского научного института, в котором до войны изучали пищевые отравления: "Я как заместитель начальника по научной части брала банку с мясным экстрактом, вокруг стола садились другие сотрудники, и я давала им всем по одной ложке спасительного раствора".
Вникнуть в строки из "Блокадной книги", прикоснуться к памяти может каждый. Выставка будет работать до 30 сентября.