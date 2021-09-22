Даниил Гранин и Алесь Адамович представили "Блокадную книгу"

Историю трагедии и мужества рассказывает "Блокадная книга", которую написали россиянин Даниил Гранин и белорус Алесь Адамович. С 1977 по 1981 год писатели собрали более 200 рассказов людей, оказавшихся в небывалой в мировой истории по числу жертв осаде.

Актер Рудольф Фурманов (слева) и писатель Даниил Гранин во время презентации своей книги "Блокадная книга", написанной им в соавторстве с Алесем Адамовичем. Игорь Руссак/РИА Новости

Эта "живая боль памяти" стала основой выставки "Одним дыханьем с Ленинградом" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, посвященной 80-летию начала блокады Ленинграда.

В экспозиции - фотодокументальные материалы, собранные из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного музея обороны и блокады Ленинграда и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Переворачивают душу воспоминания Валентины Мороз о Бадаевской земле, которую измученные люди ели, чтобы не умереть. Напитавшаяся сахаром почва после пожара на пищевых Бадаевских складах спасала ленинградцев от голодной смерти. Ленинградские мальчишки собирали "сладкую землю" и меняли ее на хлеб. За кусочек хлеба давали две кружки присахаренной земли. Валентина Мороз вспоминала:

"Земля эта была жирная, сладкая. Она была вкусной по-настоящему. Ее никак не готовили. Просто по-маленькому кусочку заглатывали и запивали кипятком".

"Блокадная книга" писателей Даниила Александровича Гранина и Александра Михайловича Адамовича. В книге названо свыше 250 имен ленинградцев, пережившими блокаду города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Фото: Алексей Варфоломеев/РИА Новости

На выставке приведены также воспоминания Зинаиды Игнатович, сотрудницы Ленинградского научного института, в котором до войны изучали пищевые отравления: "Я как заместитель начальника по научной части брала банку с мясным экстрактом, вокруг стола садились другие сотрудники, и я давала им всем по одной ложке спасительного раствора".

Живая боль памяти о блокаде стала основой выставки "Одним дыханьем с Ленинградом"

Вникнуть в строки из "Блокадной книги", прикоснуться к памяти может каждый. Выставка будет работать до 30 сентября.