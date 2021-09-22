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22.09.2021 21:37
Рубрика: Власть

Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на официальном сайте опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Istock
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 69 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 39,8 тысячи человек.

Кроме того, свыше 138 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 429 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 552 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 11 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 866 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое. А у семи инфицированных коронавирусом они диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 60 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 177 сотрудников.

Фото: REUTERS/NACHO DOCE
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 987 человек, 254 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,3 тысячи пациентов, почти 9,9 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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