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Рубрика: Общество

После диплома

Россияне готовы учиться всю жизнь
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
Платформа "Россия - страна возможностей" и компания "Нетология", предоставляющая онлайн-образование полного цикла, опросили более тысячи россиян с высшим образованием, планируют ли они продолжать обучение. Их также спросили, в каком формате им было бы удобнее учиться и готовы ли они к переходу высшего образования полностью в онлайн.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Результаты опроса показали, что 60 процентов респондентов готовы пройти дополнительное обучение, чтобы сменить работу. Лишь один процент опрошенных не планирует после получения вуза продолжать обучение. Среди тех, кто уже учится (таких в опросе было 89 процентов), наиболее популярны образовательные курсы (80 процентов), продолжение образования в магистратуре или аспирантуре, а также профессиональная переподготовка (по 35 процентов). Чуть менее популярным оказалось получение второго высшего образования (13 процентов). Обучение на мастер-классах выбирают 4 процента россиян, проходить обучение в акселераторе или участвовать в кейс-чемпионатах - по 3 процента.

Фото: pixabay.com
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Мотивы для продолжения обучения после получения высшего образования называли разные. Чаще всего это желание сменить профессиональную сферу и найти другую работу (58 процентов).

"Участники опроса также называли в числе причин желание расширить кругозор (53 процента), нехватку знаний, полученных в вузе (41 процент), говорили и о том, что им требуются новые навыки и знания для роста на своем рабочем месте (41 процент)", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Еще несколько лет назад о продолжении обучения после окончания университета задумывалось немного людей. Тот факт, что сегодня 99 процентов респондентов продолжают процесс получения знаний после вуза, говорит о том, что концепция lifelong learning (образование в течение всей жизни. - Пер. с англ.) стала общепринятой, - говорит руководитель направления "Высшее образование" в "Нетологии" Ольга Сохнева. - Современной аудитории интересно получать высшее образование по востребованным профессиям. Многим онлайн-формат позволяет учиться в ведущих вузах страны и совмещать учебу с работой".

Онлайн-формат позволяет учиться в ведущих вузах страны из любой точки и совмещать учебу с работой

Продолжение учебы офлайн выбирают лишь 16 процентов россиян, 55 процентов - смешанный формат, онлайн -образование - 28 процентов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Батенева
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