Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы

Ученые РАО в ходе масштабного исследования выяснили, что на первом курсе студенты часто испытывают эмоциональные сложности. Так, на трудности во взаимоотношениях со сверстниками обратили внимание 26,5% студентов, более 20% страдают от эмоциональных проблем, а у 8,7% - проблемы поведения.

В исследовании приняли участие почти 22 тысячи студентов.

- В целом, чуть более 15% первокурсников имеют те или иные эмоциональные и поведенческие проблемы, - говорит доктор психологических наук, академик РАО Сергей Малых. - Значит, в вузах необходимо развивать систему психологической помощи студентам, направленную на выявление группы риска.

Важно: девушки чаще попадают в зону риска по эмоциональным проблемам (27,5%) по сравнению с юношами (10,9%). И кстати проблемы поведения часто связаны с нестабильным эмоциональным фоном.

По мнению ученых, необходимо не только своевременно выявлять студентов, которые нуждаются в помощи, но и совершенствовать систему воспитательной работы в вузе. Например, с помощью телефона доверия. Не лишними будут и программы адаптации студентов первых курсов, а также особые курсы повышения психологической квалификации преподавателей.

По мнению президента Российской академии образования Ольги Васильевой, назрела острая необходимость мощного развития психологической службы не только в школах, но и колледжах, вузах.

- Сегодня перед российской системой образования стоят серьезные вызовы: размывание чувства ответственности в разных слоях общества; возрастание роли СМИ, "информационные войны"; проникновение информационных технологий во все сферы человеческой жизни, погружение детей и молодежи в виртуальную реальность, прежде всего, в различные социальные сети; подмена реального общения на общение в сети; увлечение агрессивными компьютерными играми, - отмечает Ольга Васильева. - Всему этому мы должны противопоставить не только поддержку специалистов-психологов, но и программу воспитания, основанную на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, знания, культура…Не только в школах, но и вузах. Современное воспитание должно строиться на знании особенностей развития детей, подростков, юношества.