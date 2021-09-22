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22.09.2021 12:03
Рубрика: Власть

ОП РФ: 90% сообщений о нарушениях на выборах оказались фейками

Текст: Татьяна Замахина
Наблюдатели от общественных палат по всей России не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты состоявшихся выборов в Госдуму. А благодаря видеонаблюдению удалось выяснить, что 90% сообщений от граждан о нарушениях - это фейки. Об этом сообщил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб на втором форуме общественных наблюдателей в Москве.

Он напомнил, что в этом году на выборах работало более 100 тысяч общественных наблюдателей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. "Серьезных нарушений, которые могли бы влиять на результаты, не было. И наблюдатели справились с задачей обеспечить прозрачность и легитимность выборов", - подчеркнул представитель ОП. Он также отметил, что рост числа наблюдателей доказывает, что институт общественного наблюдения в нашей стране можно считать состоявшимся.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Проверяли и сообщения граждан о нарушениях, в том числе в соцсетях. По словам замсекретаря ОП, главным механизмом проверки стало видеонаблюдение. "90% информации о нарушениях оказались фейками, подтвердилось только 10%, - заявил Гриб. - И там, где были нарушения, реакция комиссий была незамедлительной".

В итоге результаты на 45 участках были отменены, но всего участков порядка ста тысяч, напомнил замсекретаря ОП.

По данным общественников, сообщения граждан касались в основном доступа наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий к процедуре наблюдения за подсчетом голосов, корректности действий комиссий и соблюдения иных требований законодательства. Нарушения удавалось оперативно пресекать.

Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина подтвердила, что общественные наблюдатели оперативно сообщали о нарушениях.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Она напомнила, что в 2017 году ЦИК вместе с ОП подписали соглашение о взаимодействии. "Мы вместе прошли крайне сложную и непростую избирательную кампанию, - признала она. - В таких условиях выборы не проходили никогда".

Бударина напомнила о рисках, связанных с пандемией. Кроме того, проведение выборов серьезно осложнило беспрецедентное давление со стороны иностранных игроков.

"К счастью, подтвердилось крайне мало серьезных случаев, но оперативная реакция была с нашей стороны", - отметила Бударина. По ее словам, в Центризбиркоме перешли к установлению итогов голосования.

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