Памфилова: Онлайн-голосование будет развиваться на единой платформе

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что в будущем дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проводиться по общим правилам и на единой платформе. Такое мнение она высказала в среду в эфире радиостанции "Коммерсант ФМ".

Напомним, на прошедших 17-19 сентября выборах в Госдуму восьмого созыва ДЭГ проходило на двух платформах - московской и федеральной (в шести регионах). Столичная платформа выдала результаты позже федеральной, что в Общественном штабе по наблюдению объяснили большим числом избирателей и наличием функции "отложенного решения". В среду стало известно, что техническая группа проведет сверку итогов ДЭГ в Москве, чтобы убедиться в их корректности.

"Москва сейчас сама разберется, и потом уже к нам придет в ЦИК и расскажет все нюансы, что они выявили. Мы этого ждем. Дальше ситуация изменится, будет единая платформа", - заявила Элла Памфилова.

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии ДЭГ, она сказала: "Естественно, мы будем расширять возможности голосования регионов именно на общей платформе. В конце концов и Москве придется подчиниться общим правилам".

Глава ЦИК напомнила, что федеральный закон о проведении эксперимента по ДЭГ в Москве носит временный характер.

Элла Памфилова также отметила, что электронное голосование в других регионах - Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях - прошло без замечаний. Всего на ДЭГ записались 2,65 млн человек, в том числе - более 2 млн в Москве и порядка 635 тысяч в регионах.