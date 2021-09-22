Песков отметил экзальтированность ряда украинских политиков

Заявления из Киева о якобы российском следе в покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира не имеют ничего общего с реальностью, заявил в ответ на вопросы журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа", - сказал Песков.

"Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это, скорее, признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния", - пояснил пресс-секретарь президента России.