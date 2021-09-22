Почему лучше не делать личную кладовку в подъезде многоквартирного дома

Москвичи и жители других городов страны нередко решают дефицит пространства в квартире за счет подъезда. Устраивают, например, там кладовки и боксы для хранения вещей, отгораживаясь от соседей решеткой или стеной со стальной дверью. Из-за этого порой разгораются настоящие соседские войны. Может ли из них кто-то выйти победителем, попытался понять корреспондент "РГ".

Столкнуться с подобной проблемой мне пришлось и самому - год назад переехал в новостройку, где на одном этаже в подъезде располагается с десяток квартир со входами из длинного узкого коридора. Новоселы, занявшие квартиры в концах коридора, быстро заговорили в общедомовом чате о том, что неплохо бы отгородиться от остальных решеткой, а то и глухой дверью. "Я бы там хранил велосипед и детскую коляску, а то оставишь в общем коридоре, а потом ищи-свищи, куда все делось. А квартира у меня и так маленькая", - писал один из моих соседей. Другие начали составлять смету - выяснилось, что заполучить в личное распоряжение несколько драгоценных квадратных метров можно всего за 20-40 тысяч рублей.

Споры поутихли, когда в разговор вмешался представитель управляющей компании - он объяснил, что внутри своей квартиры жильцы могут сделать кладовку, где хотят, а подъезд относится к общедомовому имуществу и принадлежит всем жильцам. Что-то делать с таким имуществом можно только по решению общедомового собрания. Кроме того, нужно учитывать противопожарные нормы - а они запрещают складировать что-то на путях эвакуации, которыми и служат межквартирные коридоры в подъездах.

В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что дела обстоят именно так. Ведомство регулярно получает жалобы москвичей, которые сетуют на отгородившихся соседей. Один из свежих случаев произошел в доме на Коровинском шоссе - там хозяйка одной из квартир в конце коридора выстроила стену и врезала в нее дверь. "При этом москвичка не смогла предоставить решение общего собрания по вопросу отчуждения или передачи в ее личное пользование части общедомового имущества, за согласованием данных работ она также не обращалась", - объяснили в ведомстве. В итоге женщину оштрафовали, а незаконную перегородку в подъезде ей пришлось снести.

Кстати, если с незаконной перепланировкой внутри квартиры можно долго скрываться от наказания - не пускать инспекторов, не выполнять решения суда и так далее, то с захватом общедомового имущества так не выйдет. Ответственность за его содержание несут управляющие компании, так что они и сами могут демонтировать незаконную преграду. А если дойдет до жалобы в Мосжилинспекцию, то она обяжет это сделать и тех, кто устроил себе личную кладовую. Если реакции не последует - обязанность переложат на УК. Коммунальщикам штрафы ни к чему, так что они предписания выполняют быстро. Правда, потом управдом через суд может взыскать понесенные расходы с того, кто и устроил себе личную кладовку.