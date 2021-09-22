Почему спорт помогает мозгу

Спорт помогает мозгу лучше работать - это подтверждает множество исследований. Но почему? Казалось бы, объяснение очевидное. Аэробика, тренажеры, бег, быстрая ходьба усиливают кровообращение и во всем теле, и в мозге. Он получает больше кислорода и питательных веществ, поэтому лучше работает.

Американские ученые решили копнуть глубже, разобраться, как и какие конкретно вещества в организме при занятиях спортом улучшают работу мозга. В журнале Nature Metabolism они сообщают, что такую причину удалось найти. Это гормон иризин. Когда его вводили мышам в один из главных центров памяти гиппокамп, они начинали лучше соображать.

Но при чем здесь спорт? Эксперименты показали, что повысить уровень гормона проще всего, занимаясь физическими упражнениями. Таким образом, механизм их действия и пользы получил научное доказательство. И тем, кто хочет надолго сохранить свой мозг молодым, прямой путь в спортзал. Впрочем, почти наверняка скоро появятся лекарства, повышающие уровень иризина без всякого спорта. Такие препараты будут помогать поддерживать мозг в форме тем, кого не оторвать от дивана.