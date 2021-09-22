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22.09.2021 01:44
Рубрика: Общество

Почему спорт помогает мозгу

Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Спорт помогает мозгу лучше работать - это подтверждает множество исследований. Но почему? Казалось бы, объяснение очевидное. Аэробика, тренажеры, бег, быстрая ходьба усиливают кровообращение и во всем теле, и в мозге. Он получает больше кислорода и питательных веществ, поэтому лучше работает.

Американские ученые решили копнуть глубже, разобраться, как и какие конкретно вещества в организме при занятиях спортом улучшают работу мозга. В журнале Nature Metabolism они сообщают, что такую причину удалось найти. Это гормон иризин. Когда его вводили мышам в один из главных центров памяти гиппокамп, они начинали лучше соображать.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Но при чем здесь спорт? Эксперименты показали, что повысить уровень гормона проще всего, занимаясь физическими упражнениями. Таким образом, механизм их действия и пользы получил научное доказательство. И тем, кто хочет надолго сохранить свой мозг молодым, прямой путь в спортзал. Впрочем, почти наверняка скоро появятся лекарства, повышающие уровень иризина без всякого спорта. Такие препараты будут помогать поддерживать мозг в форме тем, кого не оторвать от дивана.

Общество Здоровье Общество Наука

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