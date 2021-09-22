Почта "СОЮЗа": Платят ли в Беларуси налог за деньги, подаренные на свадьбу

Правила

Надо ли белорусу проходить дактилоскопию при устройстве на работу в России?

"Собираюсь заменить товарища, который сейчас работает в России. Работа сменная по полгода. Товарищ сказал, что в России якобы с лета введены новые правила для жителей стран, которые въезжают в нее без визы. Теперь им надо в обязательном порядке проходить медкомиссию и дактилоскопию. Так ли это?Семен К.".

Президент России Владимир Путин 1 июля 2021 г. подписал Федеральный закон N274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", который вводит обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование иностранцев, прибывших на территорию России в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок (более 90 дней), в том числе в целях ведения трудовой деятельности.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны проходить указанные процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ. При этом медосвидетельствование должно подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркомании.

Граждане, прибывшие по другим причинам, должны пройти данные процедуры в течение 90 дней со дня въезда в РФ. В принятом законе содержится оговорка, что все данные требования "не распространяются на иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь" (статья 20 ФЗ N274 от 1 июля 2021 г.).

Так что вам как гражданину Беларуси не нужно проходить медосмотр и делать дактилоскопию.

Кошелек

Надо ли в Беларуси платить налог за деньги, подаренные на свадьбу?

"Переехала в Беларусь и в ближайшее время выхожу замуж за белоруса. Случайно услышала, что в Беларуси подарки, в том числе и деньгами, облагаются налогом. Получается, что с денег, подаренных на свадьбу, надо будет заплатить налог? Помогите разобраться. СпасибоУльяна Б.".

Уплата налога будет зависеть от того, в каких родственных отношениях вы находитесь с дарителями и от полученного вами за год суммарного дохода от полученных подарков.

В соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 статьи 196 Налогового кодекса РБ объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц не признаются доходы, полученные плательщиками от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих в соответствии с законодательством между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами по заключенным между ними трудовым договорам, договорам купли-продажи и (или) иным гражданско-правовым договорам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

Другими словами, если вам подарят подарки близкие родственники, а также свояки - близкие родственники жены или мужа, то независимо от суммы подарка платить налог не нужно. А вот если вам подарят подарки другие лица, например, друзья, то при получении суммарного годового дохода свыше 7521 белорусского рубля (п. 22 ст. 208 Налогового кодекса РБ) с суммы превышения вы обязаны уплатить подоходный налог в размере 13 процентов.

Культура

Как белорусу принять участие в конкурсе "Раритеты Великой Победы"?

"Мы с внуком от российских друзей узнали, что в России сейчас проходит конкурс "Раритеты Великой Победы". Подскажите, пожалуйста, участвуют ли в нем белорусские музеи и можем ли мы, белорусские граждане, принять участие в онлайн-голосовании? Спасибо.Вера Владимировна П.".

Международный конкурс "Раритеты Великой Победы" запустил 3 сентября Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Творческое состязание было приурочено к 76-летию окончания Второй мировой войны. Участникам предлагалось записать видеоролик о раритете, связанном с историей Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Как рассказали нам в пресс-службе музея, из Беларуси поступило около 10 видеороликов. Среди участников конкурса - Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и другие. Всего же на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-videorolikov-raritety-velikoy-pobedy/) разместили более 400 роликов с рассказами музеев о своих самых интересных экспонатах. Видео на конкурс прислали более 300 музеев - участников проекта "Территория Победы" из России и Беларуси.

Проголосовать за понравившиеся ролики могут все желающие, в том числе и белорусские граждане до 15 октября 2021 года. Подведение итогов и объявление победителей состоится 20 октября. Планируется, что церемония награждения победителей состоится во время работы Санкт-Петербургского международного культурного форума.