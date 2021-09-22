Полиция Австралии резиновыми пулями разогнала протесты против локдауна

#Australia #australiaprotest cowardly Police shooting protesters in the back. Really brave of you. If you want a scrap put down the weapons pic.twitter.com/zq6Gd3ILop — TimeToVent (@TimeToVent8) September 22, 2021

Полиция австралийского города Мельбурн, где третий день проходят протесты против локдауна и коронавирусных ограничений, применила резиновые пули для разгона демонстрантов. Как передает портал 9News, более 200 человек арестованы.

Примерно тысяча манифестантов вышли к мельбурнскому Монументу памяти, откуда их после прогнали полицейские. Двое правоохранителей, в которых протестующие бросали бутылки, получили травмы головы. Еще трое были госпитализированы с травмами грудной клетки. По словам заместителя комиссара полиции штата Виктория Росса Гюнтера, в стражей порядка также летели мячи для гольфа, смесители и даже батарейки. Наряду с резиновыми пулями правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки. Когда толпа побежала от них в сторону близлежащей дороги, в возникшем хаосе машина врезалась в трамвай. Гюнтер также рассказал, что полиция выписала около 300 штрафов за нарушение карантинных мер.

Фото: William WEST / AFP

Власти страны призвали протестующих разойтись по домам, решительно осудив возникшие столкновения с блюстителями закона. Заместитель премьер-министра страны Джеймс Мерлино назвал манифестантов "толпой, которая ведет себя криминально". Очевидцы же рассказали, что полиция эту толпу разгоняла крайне жестко. "Полиция набрасывалась на одного за другим, на самом деле арестовывая их довольно агрессивно. Я видела, как полицейские подъехали на машине и с пистолетом повалили на землю одного парня, а в это время мимо прошла женщина с плачущим ребенком в коляске" - рассказала журналистка Кристин Ахерн.

В Австралии уже какой день идут протесты против жестких санитарных мер, в том числе против обязательной вакцинации для сотрудников некоторых отраслей.