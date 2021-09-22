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Поверхность Луны показали в мельчайших подробностях

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

Обсерватория Грин-Бэнк и Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) США обнародовали новый снимок поверхности Луны, на котором запечатлен кратер Тихо. Это изображение сделано с самым высоким разрешением из всех снимков, когда-либо полученных при помощи наземных инструментов наблюдения.

Фото: iStock
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Как сообщается на сайте NRAO, детальный снимок удалось сделать с помощью нового радара, установленного на телескопе Грин-Бэнк (GBT). Фото, сделанное с высочайшим на текущий момент разрешением, содержит примерно 1,4 миллиарда пикселей. Само изображение охватывает территорию размером 175 на 200 км. Это позволило ученым и инженерам запечатлеть кратер Тихо целиком. Кстати, его диаметр составляет 86 км.

"Это самое крупное радиолокационное изображение с синтезированной апертурой, которое мы получили на сегодняшний день, - говорит доктор Тони Бисли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории. - Хотя впереди еще много работы по улучшению этих изображений, мы рады поделиться этим невероятным изображением с общественностью и с нетерпением ждем возможности поделиться другими изображениями из этого проекта в ближайшем будущем".

В обсерватории также уточнили, что GBT на сегодня является самым большим в мире полностью управляемым радиотелескопом. Новый инструмент, при помощи которого удалось получать детальные снимки поверхности Луны, был установлен на нем в конце 2020 года. Эта технология позволяет передавать радиолокационный сигнал с Земли в космос, который затем преобразуется в изображения.

"Это делается с помощью радара с синтезированной апертурой, - объясняет инженер Гален Уоттс. - Каждый импульс, передаваемый GBT, отражается от цели, в данном случае от поверхности Луны, принимается и архивируется. Затем сохраненные импульсы сравниваются друг с другом и анализируются для создания изображения".

Фото: РИА Новости
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Эксперт отмечает, что передатчик, цель и приемники постоянно перемещаются, ведь мы движемся в пространстве. Однако это не затрудняет, а наоборот, помогает получить четкие изображения.

Дело в том, что постоянное движение создает небольшие различия между импульсами, и именно эти различия позволяют получать более высокое разрешение снимка - изображение получается более детальным, чем если бы оно было получено при помощи идеально стационарных наблюдений.

"Подобные радарные данные никогда раньше не регистрировались с такого расстояния и с таким разрешением, - заключает Уоттс. - Раньше это делалось на расстояниях в несколько сотен километров, но не в масштабах этого проекта в сотни тысяч километров, и не с высоким разрешением. Все это требует много часов для вычислений. Лет десять назад потребовались бы месяцы вычислений, чтобы получить только одно изображение с одного приемника".

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Фото: РИА Новости
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