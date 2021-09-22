Правительство готовит закон о вторичных материальных ресурсах. Документ планируется направить на рассмотрение Госдумы до конца года.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, документ направлен на развитие системы обращения с вторичными материальными ресурсами. Законопроект расширит понятийный аппарат и закрепит два термина: "вторичное сырье" и "вторичные материальные ресурсы". Первый определяет переработанную продукцию, второй - отходы, пригодные для ее получения.

Абрамченко отметила, что новое правовое регулирование позволит увеличить вовлечение вторсырья в переработку и эффективнее проводить работу по сокращению захоронения отходов. Она напомнила, что реализация указа президента в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" предусматривает, что 100% объема мусора должно быть отсортировано, а объем захоронений сокращен в два раза.

"Эту задачу невозможно реализовать без эффективной системы раздельного сбора мусора и прозрачного регулирования использования вторичных материальных ресурсов, применение которых необходимо дополнительно стимулировать. Цель к 2030 году - 50% извлечения вторсырья и его последующая переработка, и соответственно, сокращение потребления первичных ресурсов", - заявила вице-премьер.

Право собственности на вторичные материальные ресурсы, складируемые в местах их сбора, пунктах приема или накопления, в том числе с применением стационарных или мобильных устройств и оборудования, получает лицо, которое организовало этот пункт сбора или владелец оборудования. Это побудит извлекать из ресурсов максимум полезных компонентов и инвестировать в переработку.

Кроме того, законопроектом не допускается захоронение вторичных материальных ресурсов.

Законопроект регулирует использование отходов не только потребления (ТКО), но и производства, которые образуются в результате хозяйственной деятельности. Сейчас в стране ежегодно накапливается более 8 млрд тонн отходов производства, в частности, от промышленных объектов, строительства и т.д.

"При этом необходимо четко разграничить, когда именно побочные продукты производства становятся фактически товаром, а когда - опасными отходами", - сказала Виктория Абрамченко.