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22.09.2021 08:00
Рубрика: Общество

Правительство готовит закон о вторичных материальных ресурсах

Текст: Василий Кошкин
Правительство готовит закон о вторичных материальных ресурсах. Документ планируется направить на рассмотрение Госдумы до конца года.
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Getty Images
Отказ от лишней упаковки продуктов сократит отходы на 10%

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, документ направлен на развитие системы обращения с вторичными материальными ресурсами. Законопроект расширит понятийный аппарат и закрепит два термина: "вторичное сырье" и "вторичные материальные ресурсы". Первый определяет переработанную продукцию, второй - отходы, пригодные для ее получения.

Абрамченко отметила, что новое правовое регулирование позволит увеличить вовлечение вторсырья в переработку и эффективнее проводить работу по сокращению захоронения отходов. Она напомнила, что реализация указа президента в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" предусматривает, что 100% объема мусора должно быть отсортировано, а объем захоронений сокращен в два раза.

"Эту задачу невозможно реализовать без эффективной системы раздельного сбора мусора и прозрачного регулирования использования вторичных материальных ресурсов, применение которых необходимо дополнительно стимулировать. Цель к 2030 году - 50% извлечения вторсырья и его последующая переработка, и соответственно, сокращение потребления первичных ресурсов", - заявила вице-премьер.

Право собственности на вторичные материальные ресурсы, складируемые в местах их сбора, пунктах приема или накопления, в том числе с применением стационарных или мобильных устройств и оборудования, получает лицо, которое организовало этот пункт сбора или владелец оборудования. Это побудит извлекать из ресурсов максимум полезных компонентов и инвестировать в переработку.

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Кроме того, законопроектом не допускается захоронение вторичных материальных ресурсов.

Законопроект регулирует использование отходов не только потребления (ТКО), но и производства, которые образуются в результате хозяйственной деятельности. Сейчас в стране ежегодно накапливается более 8 млрд тонн отходов производства, в частности, от промышленных объектов, строительства и т.д.

"При этом необходимо четко разграничить, когда именно побочные продукты производства становятся фактически товаром, а когда - опасными отходами", - сказала Виктория Абрамченко.

Общество Экология Правительство Вице-премьеры Законопроекты и комментарии

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