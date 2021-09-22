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22.09.2021 04:01
Рубрика: В мире

Премьер-министр Моди проведет двусторонние встречи перед саммитом Quad

Текст: Татьяна Дмитракова
Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет 23 сентября двусторонние встречи с руководителями Японии и Австралии. На 24 сентября назначен первый двусторонний диалог с вице-президентом США Камалой Харрис и президентом Джо Байденом. За этим последует саммит Quad - индо-тихоокеанское объединения, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Встреча лидеров четырех стран с акцентом на такие темы, как Афганистан, Индо-Тихоокеанский регион, коронавирус и изменение климата, состоится в Белом доме.

По словам официальных лиц в Вашингтоне и Нью-Дели, премьер-министр Моди вместе с премьер-министром Японии Есихиде Сугой и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном будет продвигать общую цель создания открытого, свободного, процветающего Индо-Тихоокеанского региона, поскольку Индия активизирует свое участие в рамках различных инициатив в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия ведет диалог "два плюс два" со всеми тремя партнерами по "четверке", причем первый индо-австралийский диалог состоялся в Нью-Дели 11 сентября.

Фото: РИА Новости
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Ожидается, что и другие лидеры так же, как премьер-министр Моди, проведут двусторонние встречи со всеми тремя партнерами по "четверке", прежде чем соберутся на общий саммит. Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар уже отправился в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной сессии ООН и подготовить основу для саммита четырех стран. Встреча министров иностранных дел четырех стран не запланирована.

В то время как премьер-министр Моди будет углублять двустороннее сотрудничество по политическим и экономическим направлениям, вопросам безопасности и обороны со всеми тремя лидерами демократического мира, на саммите "четверки" будет обсуждаться ситуация в Афганистане.

Ожидается, что лидеры стран-участниц Quad выступят с заявлением по Индо-Тихоокеанскому региону, в котором особое внимание будет уделено верховенству права и Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

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