Премьер-министр Моди проведет двусторонние встречи перед саммитом Quad

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет 23 сентября двусторонние встречи с руководителями Японии и Австралии. На 24 сентября назначен первый двусторонний диалог с вице-президентом США Камалой Харрис и президентом Джо Байденом. За этим последует саммит Quad - индо-тихоокеанское объединения, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония.

Встреча лидеров четырех стран с акцентом на такие темы, как Афганистан, Индо-Тихоокеанский регион, коронавирус и изменение климата, состоится в Белом доме.

По словам официальных лиц в Вашингтоне и Нью-Дели, премьер-министр Моди вместе с премьер-министром Японии Есихиде Сугой и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном будет продвигать общую цель создания открытого, свободного, процветающего Индо-Тихоокеанского региона, поскольку Индия активизирует свое участие в рамках различных инициатив в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия ведет диалог "два плюс два" со всеми тремя партнерами по "четверке", причем первый индо-австралийский диалог состоялся в Нью-Дели 11 сентября.

Ожидается, что и другие лидеры так же, как премьер-министр Моди, проведут двусторонние встречи со всеми тремя партнерами по "четверке", прежде чем соберутся на общий саммит. Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар уже отправился в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной сессии ООН и подготовить основу для саммита четырех стран. Встреча министров иностранных дел четырех стран не запланирована.

В то время как премьер-министр Моди будет углублять двустороннее сотрудничество по политическим и экономическим направлениям, вопросам безопасности и обороны со всеми тремя лидерами демократического мира, на саммите "четверки" будет обсуждаться ситуация в Афганистане.

Ожидается, что лидеры стран-участниц Quad выступят с заявлением по Индо-Тихоокеанскому региону, в котором особое внимание будет уделено верховенству права и Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.