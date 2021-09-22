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Текст:   Михаил Загайнов  ,  Марина Трубилина  ,  Анастасия Алексеевских 
18:03 22.09.2021

Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, упрощающий рефинансирование ипотечных кредитов. Как пояснили в ведомстве, документ появился из-за роста числа жалоб россиян на затягивание банками сроков предоставления документов, которые нужны для погашения ипотеки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект предполагает введение срока в пять календарных дней, в которые банк обязан предоставить заемщику информацию о размере задолженности на планируемую дату погашения кредита. Второе нововведение - у кредитной организации будет не более десяти рабочих дней на предоставление клиентам закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир. Кроме того, срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в Росреестр, составит не более десяти рабочих дней.

Фото: iStock
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"Для проработки положений законопроекта была создана рабочая группа, в которую вошли представители банковского сообщества и ведомств. Итоговую версию документа поддержали представители банковских ассоциаций", - подчеркнули в ФАС. Сейчас документ направлен на согласование в минфин, Банк России и Росреестр.

В Росреестре "концептуально" поддерживают инициативу. Кроме того, ведомство направило в ФАС предложения по доработке проекта.

Согласно статистике "Дом.рф", в 2020 году интерес к рефинансированию ипотеки в России вырос на 167% - за перекредитованием обратились 234 тысячи заемщиков (в 2019 году - 88 тысяч). В результате доля рефинансирования в общем объеме ипотеки выросла за год с 6,8% до 13,7%. В январе-июне 2021 года этот показатель составил уже 14,3%.

Проблема с рефинансированием ипотечных кредитов в России не выдумана. "Бизнес есть бизнес. Рефинансирование - это досрочное погашение обязательств, при котором первоначальный кредитор, очевидно, лишается части возможной прибыли. Ипотека - это всегда долго. И конечно, банку выгоднее 20 лет получать с заемщика условные 15% годовых, когда ставки уже, например, 10% и ниже, чем взять с клиента те же 15%, но всего за семь лет при досрочном погашении", - отмечает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"Запрета на изменение договора, смену кредитора для граждан в законодательстве нет да и не может быть. Это досрочное погашение обязательств, и совершенно не имеет значения, из собственного кармана заемщик досрочно погашает кредит или другое лицо перечисляет эти средства - это личное дело клиента. Но первоначальный кредитор, затягивая сроки передачи документов, саботирует досрочное погашение ипотеки при рефинансировании. Многие оставляют мысль о борьбе за свои права и остаются с первоначальным кредитором и менее выгодными условиями", - пояснила эксперт.

В январе-июне 2021 года доля рефинансирования в общем объеме ипотеки составила 14,3%

"Чем выше ставка по ипотеке, тем больше на этом зарабатывает банк, и не всем хочется расставаться с дополнительным заработком. Но такие случаи не носят массовый характер", - отметил менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. По его словам, регламент по срокам подготовки и оформления документов повысит дисциплину сотрудников банков.

Фото: iStock
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Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров считает, что новые правила вряд ли станут проблемой для банков, хотя и потребуют определенных мер для обеспечения соблюдения указанных ФАС сроков. Саму инициативу эксперт назвал "запоздалой". "Рефинансирование ипотечных кредитов осуществляется, как правило, в целях снижения ставки по ним. В текущих условиях, когда цикл снижения Банком России ключевой ставки завершен и ставка растет, вряд ли рефинансирование ипотечных кредитов будет массовым", - отмечает Прохоров.

В свою очередь, директор департамента банковского кредитования компании "Метриум" Дмитрий Веселков считает избыточными ряд предложений ФАС. Например, о предоставлении информации о размере задолженности в пятидневный срок. "Сейчас кредитные организации для оформления рефинансирования принимают информацию из онлайн-банкинга, где указана текущая задолженность и график платежей", - пояснил он.

При этом регламент по срокам направления в Росреестр о погашении ипотеки, по мнению Веселкова, лишним точно не будет. "В крупных банках с высокой степенью цифровизации и отлаженными процессами процедура занимает несколько дней. Но существует ряд кредитных организаций, в которых это занимает около месяца", - отметил аналитик.

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