Президент России Владимир Путин отметил госнаградами полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова, которые обезвредили устроившего стрельбу в университете в Перми студента Тимура Бекмансурова. Указ опубликован на сайте Кремля.

Калинин награжден Орденом мужества, а Макаров - медалью "За отличие в охране общественного порядка" - "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга".

Напомним, сотрудники ГИБДД первыми прибыли на место происшествия. Бекмансуров оказал сопротивление при задержании, был ранен ответным огнем и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.