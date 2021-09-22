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Рубрика: Общество

Стартап из-за парты

Развитие науки в вузах поможет ускорить внедрение инноваций
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
Основой инновационной экономики, которая названа в числе приоритетов для нашей страны, является развитая наука, ее выход на принципиально новый уровень.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Времена, когда передовые научные мысли и разработки рождались в темных кабинетах НИИ, давно прошли. Как показала практика, современная наука должна быть гибкой и открытой к дискуссиям. Поэтому сегодня все чаще стали говорить о том, что наука должна начинаться с вузов.

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Такой подход давно используют в передовых научных странах. В России же вузовская наука только начинает развиваться.

Между тем, развивая научную базу, университеты смогут решить целый ряд задач. В частности, раскрыть свой научный потенциал для создания новых технологий, отраслей и конкурентных продуктов. Это позволит высшим учебным заведениям стать полноценными участниками инновационного процесса, который активно проходит в нашей стране.

Развитые экономики уже давно с успехом используют вузы в качестве первой научной ступени. Именно в университетских стенах рождаются самые смелые идеи, которые затем становятся реальными продуктами.

По мнению экспертов, включение вузов в научную активность поможет связать "большую" науку и бизнес, повысив тем самым скорость внедрения инноваций. Такая схема взаимодействий далеко не нова, однако проверена временем как по-настоящему работающий инструмент.

Создание основы взаимодействия вузов с предприятиями реального сектора экономики - это то, что действительно даст ощутимый эффект

"Во времена Советского Союза существовала похожая схема, при которой наука, вузы и передовые отрасли экономики находились в тесной связке, - рассказывает директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" Александр Чулок. - Такая система взаимодействий давала хорошие результаты: СССР имел весомое место на международном рынке. И сейчас, по сути, мы пытаемся восстановить утраченную схему взаимодействий. Долгие годы вузы не являлись значимыми игроками той инновационной активности, которая проходила в нашей стране. И теперь делается попытка подключить их к этой активности".

Налаживание связей и диалогов, кооперация с фундаментальной наукой также является важной задачей. "Вузы должны стать участниками фундаментальных исследований, фундаментальной науки, - уверен Александр Чулок. - Однако помимо этого перед ними стоит еще одна важная задача - способствовать перетоку фундаментальных научных знаний в прикладные проекты".

Фото: Photoxpress
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Ведущие зарубежные вузы уже прошли этот путь и действуют по проверенной схеме: "Исследование - создание прототипа - тестирование и создание готового продукта". При этом "заказ" формируется не внутри самого вуза, а приходит извне - от государства или бизнеса. Таким образом решается сразу несколько задач: налаживаются межвузовские связи с научными организациями, бизнесом, реальными секторами экономики. Плюсы получают все стороны: для фундаментальной науки сотрудничество с университетами дает возможность "встряхнуться", получить приток свежих идей, для студентов - опробовать себя и в качестве ученого, и в качестве бизнесмена. Бизнес же может в короткие сроки получить готовый инновационный продукт, который будет актуален не только на внутреннем, но и на международном рынке.

"Необходимо создать условия, при которых вузы смогут работать с бизнесом, - уверен руководитель Инжинирингового центра РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Бурмистров. - Просто вывести пару вузовских проектов на коммерциализацию не так важно, в масштабах страны это будет незаметно. Однако создать основу взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, когда вузы смогут решать их насущные задачи, - это то, что действительно даст ощутимый эффект и самым положительным образом отразится на экономике в целом".

"Нужно дать возможность вузам реализовывать бизнес-проекты, - уверен Александр Чулок. - Например, за рубежом очень часто бывает так, что успешный университетский профессор - одновременно и успешный бизнесмен. Для России это пока, к сожалению, редкость. Однако в современных реалиях это необходимость".

Эксперты считают, что вузы должны быть открыты к международной кооперации, что абсолютно необходимо в условиях глобальной экономики.

Фото: АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"
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"Долгие годы отечественные вузы были закрыты в отношении международной кооперации, что, конечно, сказалось негативным образом, - вспоминает Игорь Бурмистров. - Однако опыт других стран говорит о том, что сегодня это абсолютно необходимый момент. Хороший пример в этом смысле Китай. Когда их наука стала открытой, в том числе и вузовская, они стали приглашать к себе зарубежных ученых, обмениваться опытом и прочее, то из догоняющей экономики превратились в опережающую за довольно короткий срок".

Эксперты все чаще говорят о том, что современные вузы перестают быть лишь образовательными институтами, их функции и задачи существенно расширяются. Скорость передовых разработок и внедрение инноваций постоянно увеличивается, а жизнь конечного продукта, наоборот, уменьшается. Все это требует принятия быстрых решений, умения использовать инструменты прогнозирования и создавать эти инструменты. Молодые умы, гибкие, открытые к новому, рожденные в стенах университетов, как нельзя лучше подходят для решения подобных задач.

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