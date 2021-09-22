Под Калугой 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Калужской области столкнулись автомобиль Chevrolet Niva и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Авария произошла в 7.50 на 91 километре трассы Москва - Малоярославец - Рославль. По предварительным данным, ехавший из Москвы в сторону Калуги водитель Niva совершил касательное столкновение с микроавтобусом, двигавшимся навстречу. После удара Mercedes съехал в кювет и опрокинулся.

- Пострадали 10 пассажиров микроавтобуса, - рассказали в УМВД по региону.

На месте аварии работают инспекторы ДПС, они устанавливают все обстоятельства происшествия.