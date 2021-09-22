Бирюков: Новый научный квартал МГТУ обеспечат электроэнергией с резервом

Новости

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу 09:19
ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России 09:16
Литва замотает колючей проволокой забор на границе с Беларусью 09:08
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году 09:05
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе 09:05
В Китае сообщили о новом очаге распространения COVID-19 08:57
Названы самые дождливые города России 08:47
В Москве подросток убил родителей 08:42
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек 08:38
Капризов продлил контракт с "Миннесотой" на 45 млн долларов 08:13
В среду в Москве воздух прогреется до плюс семи 07:54
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом 07:34
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 07:24
Врач Кузьменко: чтобы противостоять инфекциям, нужно больше ходить 07:02
Бывший вице-мэр Томска получил четыре года колонии за взятки 06:53
В Гидрометцентре рассказали о сроках бархатного сезона на курортах России 06:29
Жительница Камчатки отдала четыре миллиона рублей интернет-мошенникам 06:09
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается 06:02
Во Владивостоке ливень затопил школу и детсад 05:11
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах 04:50
В Бурятии суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП 04:47
Камчатским кафе разрешили работать ночью 04:41
Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения 04:28
Синоптики рассказали о потеплении в европейской части РФ с 27 сентября 03:47
Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда" 03:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 07:41
Рубрика: Экономика

Бирюков: Новый научный квартал МГТУ обеспечат электроэнергией с резервом

Текст: Ирина Огилько

Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ им. Баумана. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы впервые превысила 80%

"Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью, - отметил Петр Бирюков. - Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры".

Заммэра рассказал, что в рамках присоединения нового объекта энергетики построят 11 трансформаторных подстанций. Начало работ запланировано на середину декабря этого года. Максимальная мощность составит 26,1 МВт.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Недвижимость Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг