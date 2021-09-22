Бирюков: Новый научный квартал МГТУ обеспечат электроэнергией с резервом

Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ им. Баумана. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью, - отметил Петр Бирюков. - Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры".

Заммэра рассказал, что в рамках присоединения нового объекта энергетики построят 11 трансформаторных подстанций. Начало работ запланировано на середину декабря этого года. Максимальная мощность составит 26,1 МВт.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.