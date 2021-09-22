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22.09.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

Директор техникума в Липецке уволилась после видео с избиением студентки

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Директор Липецкого техникума общественного питания уволилась после скандала с избиением студентки. Вся работа образовательного учреждения после инцидента взята на особый контроль, сообщили в региональной администрации.

СК начал проверку после видео с избиением студентки в Липецке

Напомним, что СК начал проверку по ситуации в ссузе после попавшего в Сеть видео, на котором студентку техникума жестоко избивают однокурсники. Глава региона Игорь Артамонов также поручил выяснить все обстоятельства произошедшего: в техникум приехали замглавы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

Теперь педагогический совет рассмотрит вопрос о дальнейшей учебе зачинщиц драки в этом ссузе. В администрации, в свою очередь, подчеркнули: повторения подобного не допустят ни в одном другом учебном заведении.

- Это вопиющий случай, и он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении, - отметил Анатолий Якутин. - Воспитательная и психологическая работа требует усиления. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчеты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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