Директор техникума в Липецке уволилась после видео с избиением студентки

Директор Липецкого техникума общественного питания уволилась после скандала с избиением студентки. Вся работа образовательного учреждения после инцидента взята на особый контроль, сообщили в региональной администрации.

Напомним, что СК начал проверку по ситуации в ссузе после попавшего в Сеть видео, на котором студентку техникума жестоко избивают однокурсники. Глава региона Игорь Артамонов также поручил выяснить все обстоятельства произошедшего: в техникум приехали замглавы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

Теперь педагогический совет рассмотрит вопрос о дальнейшей учебе зачинщиц драки в этом ссузе. В администрации, в свою очередь, подчеркнули: повторения подобного не допустят ни в одном другом учебном заведении.

- Это вопиющий случай, и он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении, - отметил Анатолий Якутин. - Воспитательная и психологическая работа требует усиления. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчеты.