ФСБ рассекретила документы о деятельности групп НКВД в тылу врага в 1941 году

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал рассекреченные архивные документы о разведывательно-диверсионной работе НКВД за линией фронта в начале Великой Отечественной войны. Речь идет о действиях сотрудников управления НКВД по Орловской области в один из самых драматических периодов войны - в сентябре-октябре 1941 года.

Согласно опубликованным документам, основными направлениями деятельности 4-го отдела УНКВД по Орловской области, созданного 24 августа 1941 года, стали: формирование истребительных батальонов; организация партизанского движения; разработка и осуществление связи с партизанскими отрядами и оперативными группами, действующими в тылу противника. А также проведение разведки в интересах командования Красной Армии; осуществление диверсионных операций на коммуникациях немецко-фашистских захватчиков; выявление предателей и пособников оккупантов из числа местного населения. Руководство работой 4-го отдела было возложено на его штаб, разместившийся в период оккупации противником Орловской области у самой линии фронта в окрестностях города Ельца.

Всего за время оккупации во вражеском тылу побывали 235 сотрудников орловского УНКВД, 74 из них остались в партизанских отрядах и в созданном подполье непосредственно в момент занятия территории области частями вермахта.

Все добытые через партизан данные незамедлительно передавались командованию и разведуправлению фронта. Поступавшая информация учитывалась при планировании боевых действий, а по разведанным объектам противника нередко наносились бомбовые и артиллерийские удары.

Так, в разведсводке № 7 УНКВД по Орловской области от 24 октября 1941 года отмечалось:

"5-6 октября с. г. в момент продвижения большой колонны противника в районе разъезда Святицкое (между Клинцами и Новозыбковым) группа партизан из 8 человек под командованием Матюхина совместно с парашютистом Ж. (разведчик РККА) сигнальными ракетами указала самолетам Красной Армии путь продвижения противника. В результате 6 наших самолетов разбомбили колонну противника, а партизаны обстреляли колонну из кустов, уничтожив 15 машин противника с пехотой, и убили 300 немецких солдат и офицеров, после чего партизаны скрылись".

Кроме того, оперативные группы УНКВД вместе с бойцами истребительных батальонов непосредственно принимали активное участие в боях с наступавшими частями вермахта. В справке заместителя начальника УНКВД по Орловской области ст. лейтенанта ГБ С. Ф. Горбунова от 25 октября 1941 года сказано:

"25 октября 1941 года в 14 час. 45 мин. по телефону из Мохового сообщил тов. Крюченков - начальник опергруппы УНКВД о том, что части противника, двигающиеся от станции Домнино, находятся в 3 километрах от станции Золотарево. Тов. Крюченковым и майором Масановым принято решение выступить навстречу врагу с истребительными батальонами и дать бой".

Контрразведчики также занимались фиксацией зверств оккупантов по отношению к местному населению и советским военнопленным и выявлением лиц, сотрудничавших с оккупантами.

В разделе "Деятельность фашистов в занятых районах" сводки № 13 штаба 4-го отдела УНКВД по Орловской области от 28 сентября 1941 года приводятся факты зверств немецко-фашистских оккупантов в отношении местных жителей:

"…Между селом Селище и гор. Почеп немцы, собрав из окрестных селений женщин в положении и с грудными детьми, а также и детей, в целях прикрытия от советских самолетов своих танков рассаживают забранных на танки, броне и автомашины и таким образом производят дальнейшее движение".

В публикуемых архивных документах также отражена работа в тылу противника оперативной группы "Митя" и ее командира, будущего Героя Советского Союза (1944 г.), контрразведчика Дмитрия Николаевича Медведева. В оперативной сводке штаба 4-го отдела УНКВД по Орловской области от 3 октября 1941 года (документ № 7) отмечено:

"Московский отряд под командованием т. Медведева до 26/IX 1941 г. находился в 8 км юго-западнее с. Клетня. Участвовал в ряде операций и боевых действиях против немцев. Сам Медведев ранен в ногу, а комиссар отряда Чернов - в живот. Этот отряд 27/IX 1941 г. из района Клетни выехал в район Минска. Комиссар отряда ввиду ранения остался в отряде Соколова в районе Клетни".

Как следует из разведсводки №7 от 24 октября 1941 года, в составе вермахта на Орловщине воевали и финские военнослужащие, использовавшиеся германским командованием для борьбы с партизанами.

В сводке приводится боевой эпизод Клинцовского партизанского отряда под командованием Анатолия Федоровича Деменка, когда партизаны смело вступили в бой с карателями, многократно превосходящими их по численности.

"…30 IX 1941 г. в урочище Обруб-Березовка и Тарабанькино, где располагался наш партизанский отряд, немцы бросили отряд белофиннов в количестве 250-300 чел. на мотоциклах и велосипедах. Группа Деменка в количестве 20 человек сделала засаду в лесу и при приближении белофиннов открыла по ним огонь. В результате было убито 8 белофиннов и многие ранены, остальные финны бежали. Партизанский отряд укрылся в болото".

К концу 1941 года в 63 районах Орловской области органы госбезопасности создали 72 партизанских отряда, более 80 партизанских групп и 330 групп подрывников общей численностью 3872 бойца и командира.

В июне 1942 года 4-й отдел УНКВД по Орловской области реорганизовали, а его функции передали Орловскому штабу партизанского движения (ОШПД). На момент реорганизации на Орловщине уже действовали 84 партизанских отряда численностью 13 804 человека. Они истребили 23 421 солдата и офицера противника, пустили под откос два бронепоезда и 47 эшелонов с войсками, боеприпасами и боевой техникой, взорвали 50 железнодорожных мостов, уничтожили 51 единицу бронетехники.