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22.09.2021 13:04
Рубрика: Культура

Главный театральный фестиваль Ярославля оказался многоязычным

Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 217(8568)
После вынужденного ковидного перерыва главный ярославский театральный фестиваль, словно в противовес закрытию границ, оказался полиязычным в полном соответствии со своим девизом "Русская литература на языках мира".
В афише всего два спектакля на русском языке, один из них - постановка худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса "...Забыть Герострата". Фото: Иван Фадеев В афише всего два спектакля на русском языке, один из них - постановка худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса "...Забыть Герострата". Фото: Иван Фадеев
В афише всего два спектакля на русском языке, один из них - постановка худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса "...Забыть Герострата". Фото: Иван Фадеев

В афише всего два спектакля на русском языке, причем один из них привез Молодежно-экспериментальный театр-студия "Дийдор" из Ташкента, а второй - постановка худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса "...Забыть Герострата!", премьера которой состоялась в самом конце прошлого года.

Фото: БЕЛТА
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- Мне кажется, уникальность нашего фестиваля вытекает из названия самого театра - первый русский. Поэтому кому, как не нам, помогать иностранным коллегам, мотивировать их на то, чтобы они брали русскую литературу, делали ее объектом своего творческого интереса и привозили свои работы на сцену первого русского театра, а мы понимали, как нас представляют, как видят, как трактуют, - рассказал об идее театрального смотра худрук Сергей Пускепалис. - Сейчас достаточно сложная международная обстановка, в СМИ присутствуют попытки демонизировать нашу страну и людей. А нам хочется, чтобы через культуру мы раскрывались друг для друга, понимали, что все мы люди и все - жители одной планеты. Это очень важно, ведь в основе нашей литературы лежат гуманные, созидательные принципы.

В этом году волковцам удалось собрать в Ярославле представителей шести национальных театральных школ: из Армении, Венгрии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Татарстана. Постановку еще одного участника - финского Театра Тампере ("Сатана прибывает в Москву" по "Мастеру и Маргарите" Михаила Булгакова) - 23 сентября зрители увидят онлайн. Как объяснил директор Театра имени Волкова Айрат Тухватуллин, финский коллектив из-за пандемии из страны не выпустили, но, поскольку спектакль уже был включен в программу, отменять его не стали.

"Нам хочется, чтобы через культуру мы раскрывались и понимали, что все мы люди и все - жители одной планеты"

Ереванский государственный театр кукол имени Ованеса Туманяна показал в Ярославле фантасмагорию по мотивам повести Гоголя "Вий", уже названный выше ташкентский "Дийдор" представил спектакль "Осенняя скука" по одноименной пьесе Некрасова "Осенняя скука", причем построенный по принципу буффонады и сыгранный двумя актерами-масхарабозами (шутами, скоморохами).

Республиканский театр белорусской драматургии привез трагикомедию "Профiт" из жизни госслужащих по мотивам "Доходного места" Александра Островского, Театр для детей и юношества "Колибри" из Будапешта замахнулся на "Преступление и наказание" Достоевского, Казахский академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова поставил чеховскую "Чайку", а Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала - драму Александра Володина "Пять вечеров". Ее показом, кстати, фестиваль 23 сентября завершится.

Фото: предоставлено организаторами Волковского фестиваля
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- Я по первому образованию литературовед и специализировался на русской литературе XIX века. Считаю эту литературу великой, и дай бог, чтобы те гуманистические традиции, которые она в себе несет, как можно чаще воплощались в нашей жизни, - поделился чаяниями директор Ереванского театра кукол Рубен Бабаян.

Чтобы режиссерские замыслы были максимально понятны зрителям, спектакли, которые играются на иностранных языках, идут с титрами, субтитрами или с синхронным переводом.

Тем временем

На церемонии открытия фестиваля состоялось вручение областной премии "За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова". В 2021 году за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства, продолжение традиций, заложенных основателем первого русского театра, лауреатом премии стал актер Театра имени Федора Волкова Юрий Круглов.

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