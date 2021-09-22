Как на самом деле живется доставщикам еды в Москве

Моя пятилетняя дочь знает одну маленькую тайну. В нашем шкафу живет "скелет" в цветном плаще. Это папина форма, которую он время от времени надевает после основной работы. Входят в нее помимо верхней одежды футболка, маски, пачка перчаток и термосумка размером с ящик для игрушек. Таковы атрибуты курьера - самого яркого и одновременно самого незаметного человека в миллионном городе.

В Москве курьер - едва ли не так же важен, как и дворник. Любой "белый воротничок" хотя формально и "круче" желто-зеленых человечков, но без них не проживет. Пищевые привычки окончательно запрятали кастрюли и сковородки в долгие кухонные ящики. Поэтому спрос на курьеров в последние годы вырос в шесть раз. Я могу судить об этом не только по статистике, но и по размерам очередей в центрах трудоустройства. Только за неполный час, который я там провел, самозанятыми стали человек 50. И каждому работа в Москве находится.

"Паспорт!" - приветствует новобранцев в офисе парень на ресепшен. Главный документ со СНИЛС и медкнижкой является пропуском в яркий мир доставщиков. В центре "активации" в основном ждут ребята из Кыргызстана. У нас нашлось немало общих тем: в свое время довелось побывать и в Бишкеке, и в Чолпон-Ате, и в Караколе. Подходит очередь, в которой я значусь под номером с буквой, как в МФЦ. Собеседование проходит быстро. Надо только передать документы и заполнить анкету. Честно говоря, перед тем как пополнить ряды сферы обслуживания, я прочитал немало блогов, где рассказывались курьерские страшилки. Мол, там ничего не заработаешь, а чуть "накосячишь" - еще и должен останешься. Но природное любопытство и стремление дать себе небольшую дополнительную кардионагрузку оказались быстрее, выше, сильнее.

Рабочее время курьера называется слотом. Они бывают плановые и свободные. Плановые - когда заранее выбираешь место и время. За его выполнение точно получишь минималку - 150 рублей в час. Четыре часа работы - получается 600. Однако это в случае, если выполнишь хотя бы два заказа. Ребята говорят, что иногда не получается, но на моей практике "пустых" слотов не было. Свободный - когда выходишь на линию в любое удобное время. Завершилось мероприятие, написал заметку, нашел в приложении свободный слот - и вперед. В этом главное преимущество курьерского труда: работник сам составляет свой график. Правда, в свободном слоте нет минималки.

Обязательный атрибут курьера - приложение на Android. Костюм выдают в центре активации: теплый плащ, поло, дождевик, полный набор средств антивирусной защиты и термосумку. Те, кто ленится пройти обучение, не сразу понимают, что она трансформируется под тот вид еды, который доставляешь. Бургеры, картошку, шаурму нужно везти вертикально, а пиццу и пироги - горизонтально, чтобы не испортить. Под каждую еду на сумке перестегиваются ремни. Есть еще и разделитель. Он позволяет поставить в разные секции холодную и горячую еду, также следует отделять напитки и супы от вторых блюд. А то мало ли - вместо окрошки салат привезешь.

За полчаса до выхода на линию в приложении появляется таймер. К назначенному часу надо добраться до указанной локации - плюс-минус 150 метров. Если попытаешься стартовать не там, приложение выдаст отказ - за курьером следит геолокация. До старта остается 2 минуты 30, 29, 28 секунд... Жму "начать слот". Нет - надо подобраться еще ближе к стартовой станции метро. Ладно, гоним дальше. На большинстве слотов я использую самокат, на котором нужно отталкиваться. Это и зарядка, и скорость - получается гораздо быстрее, чем пешком. На исходе таймера все же подбираюсь к местному ТЦ и делаю селфи с сумкой и в форме - так требует приложение. Если выйти без формы - можно словить штраф. Зачем вообще выходить без нее, пока не понял. Удобные вещи, хорошо переносят стирки. После первых смен куртку и поло бросал в машинку сразу же. Хоть выжимай - серьезно! А все потому, что курьеры бегают и катаются по городу в цейтноте. На каждую операцию приложение дает определенное время. Например, прибыть в ресторан за 6 минут. Забрать заказ - через 15. За опоздание будут штрафовать на 2 рубля в минуту. Вроде бы мелочь... Особенно для тех, у кого это не "основнуха". А с другой стороны, психологически любой "минус" давит. Вот и стремишься подсознательно гнать быстрее. Как можно выйти из этой ситуации? Все в наших руках - оставляйте чаевые, когда заказываете пиццу! Приложения позволяют в один клик кинуть хоть 50, хоть 20 рублей.

Когда я сам заказывал еду на дом, всегда думал: ну зачем Нурлану-курьеру эта мелочовка? А теперь понял - нужна. Этот пустячок вполне может перекрыть возможный убыток за опоздание. Опоздать ведь можно по вполне уважительной причине. Например, не сразу нашел точку шаурмы или чайхану в незнакомом переулке... Вроде бы так старался... Почти все ребята в нашем чате говорят, что за свою "карьеру курьера" чаевых вообще ни разу не видели. Жму руку, брат, я тоже не видел. Но, справедливости ради, парочка наших камрадов хвасталась, что получила от соотечественников пару сотен в киргизских сомах (сом почти равен нашему рублю). А одному парню какой-то состоятельный гражданин вручил 200 евро. Но это, конечно, что-то исключительное. Чаек наш брат пьет в основном на свои.

Чаевые для нашего брата - редкость. Но бывает, соотечественники делятся киргизскими сомами. Они примерно эквивалентны нашим рублям. А однажды заказчик выдал курьеру 200 евро. Однако это - один случай на миллион. Фото: Чат курьеров

В целости ли еда в сумке? Однозначно. В Сети вы встретите немало роликов, где курьеры якобы едят чужое. Топорные фейки в 99,99 процента случаев! Делается хайп просто. Приходит курьер покупать шаурму после 12-16-часовых смен (работяг тут немало). Присаживается во двор поесть. И тут из ниоткуда появляется "тиктокер" и исподтишка достает телефон. Вот тебе и сотня лайков, и тренды YouTube, все довольны, хейтеры негодуют. На самом же деле - это всего лишь обед на привале. Хотя едят курьеры не так уж и часто. Гораздо чаще - кормят. Не только свои семьи, многие из которых живут в соседних государствах. Но также и сотни тысяч самих москвичей, которые без доставки уже и не могут представить себе столичную жизнь.

Конкретно

Сколько получают курьеры

Средняя зарплата за 4-часовой слот - 700-800 рублей.

Средняя сумма заказа пользователя - 500-600 рублей.

Средние суммы чаевых - 0-50 рублей.

Самые популярные блюда

Бургеры.

Русские супы.

Роллы.

Блины и снеки.

Еда из столовых: первое - второе - компот.