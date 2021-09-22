Костромича осудили за оставленных без присмотра детей

Отца, оставившего детей в запертой квартире, суд в Костроме приговорил к обязательным работам.

Как установили следствие и суд, 6 июня нетрезвый костромич ушел в магазин, заперев трех детей 2 - 10 лет одних в квартире и оставив в доступном для них месте зажигалку для газовой плиты. Причем замок на входной двери изнутри не открывался, поскольку был неисправен.

В результате трехлетний мальчик, неоднократно до этого игравший с зажигалкой для плиты, снова ее взял и поджег диван, что стало причиной пожара. Трагедии не произошло лишь потому что старший ребенок из окна позвал на помощь прохожих, и несколько мужчин, забравшись по водосточной трубе, эвакуировали детей из горящей квартиры.

- В ходе следствия и судебного рассмотрения уголовного дела мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

Суд признал 46-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии) и приговорил к 160 часам обязательных работ.