ММКЯ представит новинки современных писателей

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) в этом году впервые пройдет в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Новое не только место, но и даты - с 24 по 27 сентября.

"Пандемийные" маски не в силах испортить радость от встреч с друзьями, писателями, художниками, издателями, которых на ММКЯ традиционно очень много. Фото: Константин Завражин

Купить билеты на ярмарку можно только онлайн на официальном сайте. Вход будет осуществляться по сеансам, поэтому внимательно изучайте программу. Стоимость билета составит 150 рублей, льготный - 100 рублей. Дети до 17 лет смогут попасть на ярмарку бесплатно.

ММКЯ - это всегда огромный выбор книг и долгожданные встречи с писателями, художниками и издателями. "РГ" подобрала пять книжных новинок на самый разный вкус и цвет - читателям они должны понравиться.

"Данте, который видел Бога"

Франко Нембрини "Никея", 2021

700 лет назад умер Данте Алигьери - поэт и мыслитель, чье наследие и влияние на литературу, не только итальянскую, но и мировую, сложно переоценить. В этой книге "Божественную комедию" расшифровывает, а точнее, толкует Франко Нембрини - итальянский педагог, более 30 лет рассказывающий про этот средневековый шедевр в самых разных аудиториях.

Нембрини убежден, что Данте сегодня как никогда актуален и способен открыть нашему современнику, и особенно молодому, то, в чем он больше всего нуждается. Вот лишь одна цитата:

"Данте говорит нам: в начале пути все мы слепы, и суть в том, чтобы явилось нечто, что смогло бы осветить наше существование и таким образом дать нам возможность истинного познания вещей, познания жизни такой, какая она есть. Ибо незнание означает терпеть вещи, не понимать и не иметь возможности любить их, не иметь возможности надеяться, тогда как жизнь порой буквально опрокидывает тебя, а ты не имеешь точки опоры..."

"Катя едет в Сочи. И другие истории о двойниках"

Анна Матвеева Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021

У Анны Матвеевой особый стиль повествования, внешне очень легкий и неспешный. Но на самом деле автор умело обволакивает читателя и уводит в глубину смыслов, образов и ассоциаций. А их в новом сборнике рассказов немало. Это девять очень разных историй, объединенных рифмой судьбы. Рифмуются не только человеческие судьбы, но и сами герои. Невольными и не всегда очевидными двойниками друг другу становятся художник и галерист, сын и мать, незнакомые женщины и знакомые только по переписке девочки... Анна Матвеева не скрывает, что училась у лучших. "Весь цвет изящной словесности - от Шекспира до Гоголя, от Шамиссо до Эдгара По, от Достоевского до Белого, от Набокова до Газданова и Шварца, от Кортасара до Борхеса - только и делал, что препарировал тему доппельгангеров, и почти всегда появление двойника было для героя дурным знаком", - рассуждает одна из героинь. Но у Анны Матвеевой все иначе. Даже стопроцентные антиподы могут услышать и понять друг друга. А это уже немало.

"Клуб убийств по четвергам"

Ричард Осман МИФ, 2021

"Клуб убийств по четвергам" Ричарда Османа - одна из самых ожидаемых книг осени. На Западе она уже стала самым продаваемым криминальным дебютом всех времен, а сам писатель получил British Book Awards как "Автор года". Более того, права на экранизацию уже купил Стивен Спилберг.

Куперсчейз - небольшой поселок для пенсионеров, построенный на месте старинного монастыря. У жителей есть все - от бассейна и библиотеки до "первоклассного современного ресторана" и даже целого стада лам... Казалось бы, живи себе спокойненько, но четверо друзей - Элизабет, Ибрагим, Рон и Джойс каждый четверг, зашифровавшись под узкий круг любителей японской оперы, собираются, чтобы раскрывать старые дела, которые так и не поддались полицейским. Но в этот раз пенсионеры взялись за настоящее преступление, решив быстрее полиции поймать убийцу местного строителя.

Но это не просто детектив. Это книга еще и о любви к жизни, о возрасте, о дружбе. В ней много надежды и доброго юмора.

"Приключения среди муравьев"

Марк Моффетт КоЛибри, 2021

Если вы когда-то зачитывались книгами Метерлинка "Жизнь пчел" или "Разум цветов", то современная натурфилософия Марка Моффетта вам точно придется по душе. Здесь также мастерски переплетается мир насекомых и мир людей. Моффетт - достойный продолжатель традиций Дарвина и Уоллеса, он настоящий странствующий натуралист с душой исследователя XIX века. Он побывал в Нигерии, Индонезии, Австралии, Калифорнии, на берегах Амазонки, чтобы разгадать секреты одного из самых загадочных и вездесущих созданий на Земле. Оказывается, муравьи живут в мире, в котором строят дома и занимаются сельским хозяйством, создают семьи и воспитывают потомство, воюют с врагами и даже стоят в дорожных пробках. Увлекательнейшее чтение и не менее впечатляющие фотографии, созданные с помощью специальной увеличительной оптики.

"Комната по имени Земля"

Маделин Райан Polyandria NoAge, 2021

Маделин Райан - австралийская писательница, журналист и режиссер. А еще она аутист, о чем говорит не стесняясь. О себе и своих отношениях с миром она откровенно рассказала в своем дебютном романе. Это очередная попытка принять собственную уникальность. Ей на это понадобилось много лет кропотливой работы с психотерапевтом.

Фактически весь роман - это один вечер молодой женщины. Она собирается на рождественскую вечеринку, решая, подойдут ли к ее кимоно палочки для еды, если покрасить их в черный цвет. Тут же рядом кот Свинтус, единственное живое существо, с которым никогда не бывает разногласий. Постепенно стены комнаты рушатся, и мысли героини разлетаются словно осколки. От разговоров с лучшей подругой к вечеринкам. От французского ритуала любви к себе до сломанных часов, единственных в доме. От любви к гуакамоле до встречи с мужчиной, который может стать тем единственным.

Это один из ярких примеров интуитивного письма, в котором слились иллюзия, реальность и абсурд до такой степени, что стали неразделимы.

Кстати

Журналисты "РГ" на ярмарке

Юрий Лепский расскажет об одном из величайших поэтов XX века и своей книге "Бродский только что ушел".

26 сентября, 16.00 - 16.45.

Николай Долгополов раскроет тайны разведки и представит книги "Легендарные разведчики 3" и "Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля".

27 сентября, 17.00 - 17.45.

Ариадна Рокоссовская предложит читателям заглянуть в семейные альбомы полководцев в ее книге "Маршалы победы. Семейные воспоминания".

27 сентября, 16.00 - 16.45.