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22.09.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Москвичам напомнили о том, как меняют электросчетчики в жилых домах

Текст: Ирина Огилько

В столице проходит плановая замена электросчетчиков. Ее проводит "Мосэнергосбыт". Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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В первую очередь меняют счетчики, которые сломались или вышли за межповерочный интервал до 1 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба "Мосэнергосбыта", новые устанавливаемые приборы учета рассчитаны на 30 лет работы. Принцип замены приборов прост. Если в одном доме есть несколько устаревших приборов или непрошедших поверку, их замену проведут сразу во всем доме, чтобы лишний раз не заходить по этому адресу. Ставить будут только многотарифные современные отечественные аппараты. Но выбрать модель москвичам не дадут. В тех домах, где счетчики установлены в квартирах, замену приборов будут согласовывать с жителями. Все работы по замене приборов учета проводят бесплатно.

За несколько недель до замены на подъездах жилых домов вывешивают объявления о предстоящих работах. Заранее ознакомиться со списком адресов, по которым предстоит в этом году замена счетчиков, можно заглянув на сайт компании в разделе "Частным лицам/Услуги".

Сообщить о мошенниках, которые просят деньги за установку, можно по номеру "Мосэнергосбыта": +7 (499) 550-95-50.

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