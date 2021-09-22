Москвичам помогут повысить финансовую грамотность

Пятый раз в столице пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Подробностями поделились его организаторы.

Откроется фестиваль 25 сентября в онлайн-формате на портале www.finfest.moscow. По словам руководителя департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова, он будет полезен всем горожанам, так как финансовая грамотность нужна в любом возрасте, начиная с детского сада. "Запрос общества и интерес со стороны ребят привел к тому, что в этом году мы открыли в школах столицы 44 предпринимательских класса", - напомнил он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала, что к ней в приемную все чаще приходят за советом именно молодые люди. "По данным Федеральной налоговой службы, в столице зарегистрированы 30 тысяч несовершеннолетних самозанятых, и их с каждым годом становится все больше", - констатировала она.

По ее словам, в рамках фестиваля можно будет получить консультации специалистов, в том числе по регистрации прав на интеллектуальную собственность, по оплате налогов. Школьники смогут написать диктанты финансовой грамотности или поучаствовать в чемпионате финансовых компетенций FinSkills, для взрослых запланированы лекции, консультации, семинары. Отдельный блок посвящен мошенническим схемам. Слушателям расскажут, какие появились новые виды финансовых махинаций, как их распознать и не дать себя обмануть. Не обойдут и тему "зеленых облигаций", а также то, как на них можно заработать.