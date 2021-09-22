Обновленный Балчуг стал новой достопримечательностью столицы

Те, кто сейчас случайно оказывается на главном московском острове - Балчуге, - нередко застывают в изумлении. Еще весной это место непростительно уступало в благоустройстве своему окружению.

Буквально напротив стоял парк Зарядье, куда первым делом спешили туристы, а здесь царило запустение - тесные и местами разбитые тротуары, дефицит зелени, узкие пешеходные дорожки, темнота по вечерам... А теперь - километры благоустроенных набережных, собственные смотровые площадки и велодорожки, модные скамейки и обилие газонов, отреставрированные фасады и даже обновленный парк.

А на том берегу

Остров Балчуг, напомню, с одной стороны смотрит на Кремль, а с другой - на Третьяковскую галерею. Не случайно его еще называют Золотым. На карте он похож на узкий и длинный клин, с одной стороны омываемый Москвой-рекой, а с другой - Водоотводным каналом. На краях этого клина стоят две московские достопримечательности - памятник Петру Первому высотой почти 100 метров и Дом музыки. Скоро на острове появится и еще одна точка притяжения - историческое здание ГЭС-2 сейчас реконструируют под культурный центр. Поставленная напротив ГЭС скульптура "Большая глина N 4" этим летом наделала много шума - одни сочли ее шедевром современного искусства, а у других не нашлось для оценок печатных слов.

Собственно, набережная перед будущим культурным центром уже готова, и на ней каждую минуту кто-то фотографирует или фотографируется - нередко на фоне той самой скульптуры. Несмотря на прохладную погоду, люди отдыхают на лежаках у воды и любуются архитектурным памятником, которым является бывшая электростанция - снаружи реставрация закончена. Пространство вокруг тоже не узнать. Благоустройство на острове стартовало в начале лета, а закончили его к Дню города. Основные перемены коснулись набережных - их здесь девять километров, настоящее раздолье для прогулок и катания на велосипедах и самокатах. Раньше гуляющих тут найти было непросто - по узким асфальтированным тротуарам бродить неудобно, а смотреть особо не на что. "Другое дело сейчас, я тут на велосипеде уже пару кругов навернул, стало очень удобно и красиво, - рассказал студент Сергей Кривошеев, который брал прокатный велосипед у Репинского сквера. - По острову теперь можно делать практически полный круг, причем не только днем, но и вечером - фонарей стало гораздо больше, их даже встроили в парапет на набережных".

Парапетных светильников, о которых говорит Сергей, на Балчуге поставили без малого тысячу, а новых опор освещения - больше 800. Часть из них сделали в стиле минимализма, а часть стилизовали под старинные газовые фонари. Добавили во время благоустройства еще и больше 30 камер видеонаблюдения, установили 19 новых светофоров. Так что безопаснее стало во всех отношениях.

Кстати, во время благоустройства позаботились не только о туристах - для них предназначены преимущественно набережные. А вот местные жители и работники многочисленных офисных центров перемещаются по улицам и переулкам внутри острова. Там ничего кардинально менять не стали - просто починили тротуары и разбили места для отдыха с классическими московскими скамейками. Стало уютнее, но атмосфера старинных улиц не изменилась.

Парящий мост в миниатюре

Но все самое интересное все же находится на берегах. На набережных, например, появились необычные смотровые площадки - со стороны они похожи на уменьшенные копии Парящего моста в Зарядье. Масштаб, конечно, скромнее, но рассматривать окрестности отсюда все же удобнее. Одна такая смотровая расположилась как раз напротив настоящего Парящего моста. Видя, как преобразился тот берег, из Зарядья на Балчуг теперь нередко приходят туристы - посмотреть на парк с другой стороны.

Свой собственный парк у Балчуга, впрочем, тоже есть. Этот тот самый Репинский сквер - его создали к 800-летию Москвы в 1947 году. Он знаменит жанровой скульптурой "Дети - жертвы пороков взрослых". Рабочие постарались максимально сохранить существующие деревья, а осенью обещают высадить новые на основании архивных ситуационных планов. Новые же фонари, скамейки и урны сделали в стиле конца 1940-х годов.

Вообще озеленение стало одной из главных составляющих преображения Балчуга. На острове уложили почти 60 тысяч квадратных метров газонов и разбили 6,4 тысячи "квадратов" цветников. Но и это не все - осенью к ним добавятся почти 600 новых деревьев и 12 тысяч кустарников. "Среди них европейские липы "паллида", красные клены, вязы "лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен. Новые зеленые насаждения придадут свежий облик променадам и станут естественной защитой для пешеходов от пыли проезжей части. Новыми красками заиграют скверы на Космодамианской и Садовнической набережных", - обещают в столичной мэрии. Сейчас на тех местах, где посадят деревья, красуются таблички с надписью "Скоро здесь будет дерево".

Кстати

И не только

Преображение Балчуга - хоть и крупнейший, но далеко не единственный проект благоустройства этого года. В общей сложности за лето в столице привели в порядок 21 улицу и набережную, 118 парков и знаковых объектов, 29 территорий возле транспортных узлов. Например, преобразился пятикилометровый участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, улица Красная Пресня и парк Декабрьского восстания, Звенигородское шоссе, Дмитровский переулок между Большой Дмитровкой и Петровкой и другие.

Также в городе благоустроили более 3,5 тысячи дворов и 400 территорий школ и детских садов.