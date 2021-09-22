Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности итогов ДЭГ

Организаторы электронного голосования в Москве пошли на беспрецедентный шаг: коды бюллетеней выложили в открытый доступ. И теперь все желающие, даже не обладая знаниями программистов, смогут лично проверить результаты и сверить их с опубликованными ЦИК. Такое решение было принято на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Естественно, все материалы анонимные - мы не сможем узнать, кто отдал тот или иной голос. Но зато сможем воочию посмотреть, как работает блокчейн, и понять, почему было важно как можно тщательнее проводить подсчеты.

Как уже писала "РГ", Москва стала единственным регионом, где дистанционное голосование проводилось не на федеральной, а на собственной платформе на базе mos.ru. Был создан специальный Общественный штаб по наблюдению как за "обычными", так и за электронными выборами. Двери его открыли для представителей всех партий и кандидатов. Такого уровня прозрачности кампании в столице в современной истории еще не было. Тем не менее именно к электронным выборам возникли вопросы. И Общественный штаб пошел на все, чтобы ни у кого не осталось даже малейших сомнений в итоговом подсчете.

"Вопросы возникли из-за того, что результаты электронных выборов в парламент были опубликованы не мгновенно, - поделился своим мнением руководитель группы разработчиков системы дистанционного голосования в Москве Артем Костырко. - А между тем иначе и быть не могло. Есть определенные технические проблемы, требующие времени". Все мы знаем слово "блокчейн" - это нечто такое, куда записываются наши голоса. Если говорить по-простому, блокчейн - это цепь разных транзакций. Вот вы вошли в систему, вот получили бюллетень, поставили "галочку". Все это на языке программистов и есть транзакции. "Система похожа на карточный домик, - провел аналогию глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. - Он получается из серии транзакций".

С другой стороны, ну подумаешь - какой-то блокчейн! У нас компьютеры и самолеты могут посадить и спутники на орбите удержать. А тут - всего лишь надо побыть большим калькулятором. Да, действительно, все было бы ничего, если бы не функция "Отложенное решение". Опять-таки, если по-простому, это переголосование. На этой опции настаивал московский Общественный штаб, хотя ЦИК был категорически против. Идея в том, чтобы обеспечить полную независимость избирателя. Допустим, если начальник заставляет проголосовать за "Иванова или Петрова" и прислать ему скрин бюллетеня, то подчиненный вполне может отправить ему нужную картинку. А потом просто переголосовать. Так вот, этой функцией в Москве воспользовались 294 тысячи из 2 миллионов участников электронного голосования. Почему это произошло - вопрос другой.

Возможно, это было связано с тем, что люди стремились увеличить шансы на выигрыш в "Миллионе призов". А возможно, было 294 тысячи нечестных начальников. Это предмет отдельного анализа. Но факт в том, что 294 тысячи человек переголосовали. И в каждом из этих случаев карточный домик - та самая цепочка транзакций, о которой говорил Герман Клименко - фактически рушилась. И машине приходилось всю информацию по каждому голосующему собирать фактически заново. "Аналогичная ситуация у нас была во время тестового голосования, - напомнил Костырко. - Там отложенным решением воспользовались 10 тысяч участников. И система задержала выдачу результатов на 2 часа".

В случае с реальными выборами программисты, работающие под постоянным наблюдением работников Общественного штаба и волонтеров от партий, смогли выгрузить результаты в 4.00. То есть спустя семь часов после начала подсчета. Тогда же результаты были выложены на портале дистанционного голосования observer.mos.ru. Хотя "результаты" в этом могли увидеть только программисты. Обыватель бы голову сломал, что такое хэш, лог, код… Но продвинутые компьютерщики могли все это собрать довольно быстро, тем более что все ключи к этой "абракадабре" тоже были выложены в открытый доступ. А во вторник возможность убедиться во всем появилась и у всех желающих. Артем Костырко и его команда выложили на "обзервер" еще и программу, которая как бы собрала все представленные материалы воедино. Правда, "весит" это все больше 3 Гб, но ничего нереального нет - можно скачать. И лично посмотреть, совпадают ли данные с опубликованными ЦИК. Это сможет сделать каждый россиянин. К тому же Общественный штаб проведет и собственную сверку голосов. Это не пересчет - выборы состоялись, и результаты обнародованы. Это, скорее, техническая процедура по анализу кампании. Также штаб создал группу общественного аудита, которая разработает меры для улучшения системы дистанционного голосования.

В любом случае, по оценкам Общественного штаба, электронное голосование показало полную прозрачность. На каком бы участке урну просто так бы высыпали перед всеми желающими? Вопросы же к процедуре будут возникать почти всегда, особенно на первых порах, уверены наблюдатели. Поэтому задача ближайшего времени - улучшить и ускорить, насколько возможно, работу системы на предстоящих кампаниях.