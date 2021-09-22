Оперштаб прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова руководитель штаба Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве прокомментировала ситуацию в столице.

В частности, она отметила, что на протяжении последних нескольких дней фиксируется рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.

Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий.

Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности.

"При этом мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело, - подчеркнула Анастасия Ракова. - Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует "дельта"-штамм коронавируса. Мы планируем и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы".

Глава оперштаба отметила: в период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой. Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные.