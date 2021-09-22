Открыт новый участок велотрассы Москва-Санкт-Петербург

Наконец-то в России должен появиться длинный веломаршрут, а не только короткие отрезки велодорожек внутри городов. Уже открыт первый участок выделенной велосипедной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга - перегон протяженностью 21 километр от Яхромы до причала Ударная.

Городов и их окрестностей велосипедистам становится мало, но теперь им есть где развернуться. Фото: Константин Волков

Трасса проходит вдоль канала им. Москвы. Как рассказал "РГ" замгендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Вело 1", занимающейся созданием и эксплуатацией маршрута, в ноябре должен быть готов следующий отрезок, от причала Ударная до Дубны, а откроют его, видимо, весной. Вся же трасса стоимостью порядка 20 миллиардов рублей может быть запущена через пять лет.

Запуск будет происходить, по всей видимости, по частям. Например, открытие участка от Мытищ до Яхромы пока что запланировано на 2022-2023 годы. Здесь многое зависит от того, как быстро будет согласовано выделение земель под велодорожку. Например, трасса от Яхромы до Дубны проходит по земле канала им. Москвы, с которым заключили соглашение о сервитуте (ограниченном пользовании). На открытии трассы Яхрома - Ударная, где присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и главный инициатор и спонсор проекта глава компании Millhouse Роман Абрамович, было подписано соглашение о сотрудничестве с Московской областью. В настоящее время идут переговоры с руководством Тверской и Новгородской областей. Кстати, Воробьев отметил, что скоро, по крайней мере в Московской области, могут появиться и другие веломаршруты. Например, уже обсуждается создание трассы Одинцово - Руза через Звенигород.

Протяженность веломаршрута от границ Москвы до границ Санкт-Петербурга - более 1 тысячи километров. Он начнется в Мытищах, пройдет через Тверь, Вышний Волочек, мимо озера Селигер, через Старую Руссу, Пушкин. По всей трассе поставят указатели на близлежащие достопримечательности и с расстояниями до населенных пунктов на маршруте.

Около 80 процентов трассы, согласно плану, будут составлять обособленные велодорожки. На оставшихся 20 процентах маршрут пройдет рядом с автодорогами, но будет отделен от них защитным буфером. Весь путь между двумя столицами в среднем займет 16 дней. Разработчики особенно подчеркивают, что проезд по всему маршруту будет бесплатным, платить надо только за проживание, питание и другие туристические услуги.

Протяженность веломаршрута - более тысячи километров

Примерно каждые 60-90 километров недалеко от веломаршрута будет отель или хостел. Кроме того, предусмотрены площадки для кемпингов и даже модные глэмпинги - шатры для полноценного отдыха. Также вдоль трассы, рассказала "РГ" гендиректор Strelka CA и директор проектов "КБ Стрелка" Дарья Парамонова, запланированы ремонтные станции для велосипедов, укрытия от дождя с навесом и каждые 10-15 километров - места отдыха. По словам руководителя проекта АНО "Вело 1" Алексея Ткаченко, ремонтные станции предполагается сделать "антивандальными", например, закрепив тросами ключи для ремонта.

На велотрассе все как на заправской автостраде: можно остановиться на короткий (или не очень) отдых, поесть и попить. Фото: Константин Волков

Теперь о самой трассе. Она проходит по равнинной местности, поэтому больших перепадов высот не ожидается, то есть дорожка доступна для людей с самой разной физической подготовкой. Как показывает мировой опыт, для многих велодорожек делают специальные карты, где показаны перепады высот на всем протяжении маршрута. Например, такая карта есть для южнокорейской велотрассы от Сеула до Пусана. Будем надеяться, что трасса Москва - Санкт-Петербург тоже получит такую карту.

Вдоль трассы размещено множествосовременных указателей. Фото: Константин Волков

Большая часть дорожки будет покрыта утрамбованным гравийным отсевом - мелкой каменной крошкой. На некоторых участках положат асфальт, а еще кое-где сделают деревянные настилы. Зимой трассу предполагается использовать для лыжных маршрутов.

Что можно сказать по личным впечатлениям от проезда участка от Яхромы до причала Ударная на "найнере" - велосипеде с диаметром колес 29 дюймов. Трасса преимущественно засыпана гравийным отсевом и проходит вдоль самой воды. Толщина гравийного покрытия относительно небольшая, из-за чего оно местами оказалось протерто до глины уже в день открытия. Правда, надо отметить, что это был день очень активного пользования - на открытие пилотного участка съехались больше тысячи велосипедистов, плюс по дорожке ездили электрокары организаторов. Насколько покрытие из гравийного отсева окажется долговечным, можно будет судить, вероятно, уже следующей весной, когда сойдет снег.

Вдоль трассы поставлено много указателей. Периодически сделаны карманы, куда можно съехать для отдыха. Разумеется, велодорожкой пользуются для пеших прогулок местные жители, в том числе мамы с колясками. И, конечно, ее уже освоили велокурьеры.

Инфраструктура вдоль трассы, как подчеркивают организаторы, во многом зависит от активности малого и среднего бизнеса. В день открытия малый бизнес был представлен одной семьей, которая привезла два самовара и продавала горячий черный чай с травами, 50 рублей стаканчик, а также воду и снеки. Это пользовалось огромной популярностью, особенно благодаря самоварам. Как оказалось, многие из тех, кого принято называть хипстерами, видели самовар впервые и очень интересовались принципом работы агрегата.

По мере развития трассы, как ожидают разработчики, вдоль нее станут появляться кафе, магазинчики с продуктами, велотоварами и сувенирами, мини-гостиницы. По оптимистичным оценкам, оборот малого и среднего бизнеса в населенных пунктах на велотрассе вырастет на 30-40 процентов.