Под Брянском завели дело о махинациях с "чернобыльскими" квартирами

Брянские следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблениях в Гордеевском районе. Как стало известно правоохранителям, администрация Творишинского сельского поселения неправильно распорядилась квартирами из чернобыльской зоны, сданными прежними владельцами. Вместо того чтобы предоставить жилье нуждающимся - малоимущим из социальной очереди, - сельская администрация отнесла полученные метры к коммерческому фонду и сдавала их в аренду.

- Должностные лица поселения в нарушение норм закона и решения суда существенно ущемили права и законные интересы нуждающихся в жилье малоимущих граждан, - сообщили в управлении СКР по Брянской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ "Халатность". Пока в деле фигурируют четыре жилых помещения в Творишино и соседних деревнях. Поскольку местность эта отнесена к чернобыльской зоне - территориям, пострадавшим от радиоактивных осадков после аварии на Чернобыльской АЭС, - владельцы недвижимости могут сдать ее государству, получив взамен компенсацию. Эта норма была введена, чтобы помочь переселению из неблагоприятных для здоровья мест, но стала - как и другие чернобыльские льготы - полем разнообразных злоупотреблений.

- То, что произошло в Творишинском поселении, - мелочь по сравнению с былым размахом. Здесь чиновники получали от аренды две-три тысячи рублей, а там счет шел на миллиарды. К тому же сейчас личной выгоды сотрудники администрации не имели - вырученные деньги шли в муниципальный бюджет. А сдавали квартиры в том числе и их бывшим хозяевам, - уточнили следователи.

Администрация села отнесла полученные метры к коммерческому фонды и сдавала их в аренду

Жить дальше в сданном государству жилье закон не запрещает. И желание сельской администрации пополнить тощий бюджет тоже можно понять. Но есть моральная сторона вопроса, а есть рамки закона. Да и с моралью тут не все гладко: в Творишино и окрестностях есть нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые ждут квартиру - пусть даже в чернобыльской зоне - годами.

Самой распространенной аферой с недвижимостью на зараженных землях стала сдача ее государству по завышенной цене. Недобросовестный оценщик выдавал справку, что развалюха в лесной глуши стоит, как особняк на Рублевке, и первое время государство платило. Когда злоупотребления приняли массовый характер, закон о социальной защите пострадавших от катастрофы на ЧАЭС изменили, запретив сдавать жилье, приобретенное после 1994 года, и ограничив стоимость квадратного метра. На сдаче в аренду "чернобыльского" жилья погорели в разное время пять глав сельских поселений в Гордеевском районе. Творишинцы - шестые.

Некоторые брянские женщины, состоящие на учете по беременности, поспешили оформить прописку в чернобыльских зонах. Казалось бы, неподходящее место для будущих мам, но заявительницы и не собирались там жить. Их интересовали положенные по закону льготы: ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере - и не до полутора лет, а до трех, - а также другие выплаты. На этой афере попались даже дочери экс-начальника брянского УМВД.

- Только после того как была серьезно ужесточена ответственность за мошенничество с чернобыльскими выплатами, преступления в этой сфере пошли на спад, - резюмировали в СК РФ.