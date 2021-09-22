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22.09.2021 12:58
Рубрика: Общество

Под Тулой воссоздали Куликовскую битву

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 217(8568)
641-ю годовщину исторического сражения отметили на Куликовом поле. Празднования были многодневны и многоплановы. В 25-й раз сентябрьские торжества открывал Международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". На берегу Дона, у Татинских бродов, где более шести веков назад переправлялось русское войско, направляясь к месту битвы, вновь собрались реконструкторы из десятков регионов России и ближнего зарубежья.
В театрализованной реконструкции приняли участие 77 клубов из России и стран зарубежья. Фото: Дмитрий Черба В театрализованной реконструкции приняли участие 77 клубов из России и стран зарубежья. Фото: Дмитрий Черба
В театрализованной реконструкции приняли участие 77 клубов из России и стран зарубежья. Фото: Дмитрий Черба

На несколько дней современные люди погружаются здесь в средневековье. И дело не только в костюмах - меняется сам стиль жизни. В этом году средневековый лагерь был особенно многолюден. На Куликово поле приехали 77 клубов военно-исторической реконструкции. Как пояснили в музее, в основном это представители регионов, где активно ведется изучение и возрождение воинских традиций и быта Руси эпохи Куликовской битвы, культуры Золотой Орды. Военно-исторический фестиваль довольно популярен у реконструкторов, но приехать сюда, чтобы три дня жить в шатре, ходить в домотканой одежде и варить еду на кострищах, просто так не получится. Каждый участник фестиваля проходит отбор исторической комиссии, которая оценивает соответствие костюма и вооружения современному научному знанию. Но результат того стоит!

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Сворачиваешь с трассы, съезжаешь к стоянке, оставляешь машину, а дальше - цивилизация кончилась.

Большинство любителей средневековой реконструкции приехали на фестиваль из тех же земель, где собирал свои полки Дмитрий Донской. География клубов-участников обширна: Иваново, Рыбинск, Саратов, Казань, Великий Новгород, Липецк, Тула, Борисоглебск, Мышкин, Ростов-на-Дону, Белгород, Калуга, Переславль-Залесский, Пенза, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Рязань, Кострома, Ижевск, Воркута, Харьков и другие населенные пункты Московской, Тульской, Курской, Ростовской, Воронежской, Владимирской, Ивановской и Липецкой областей.

В свое время в музее-заповеднике "Куликово поле" решили, что здесь будут проходить профессиональные соревнования по историческому фехтованию. А это уже спорт, есть даже Международная лига профессиональных средневековых боев WMFC. Это, собственно, и привлекает сюда ежегодно любителей биться на мечах в доспехах. К слову, для неофита сами соревнования не очень зрелищны. Другое дело - театрализованная реконструкция сражения.

По традиции празднования годовщины битвы на Куликовом поле начинаются на Красном холме торжественным шествием от храма Сергия Радонежского к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Здесь прошла памятная лития по воинам, павшим за Отечество во все времена. А вокруг холма заработали исторические биваки, рассказывающие о доблести русского воинства разных эпох. Состоялся небольшой митинг.

Каждый участник фестиваля проходит отбор исторической комиссии, которая оценивает костюм и вооружение

- Сегодня Куликово поле не только место воинской славы и доблести, но и один из передовых центров культуры и истории в России, - подчеркнула зампред правительства области Ольга Гремякова. - Мы уже начали подготовку к 650-летию Куликовской битвы, которое отпразднуем в 2030 году. К этому времени здесь появится новый масштабный культурно-туристический кластер. Это даст мощный импульс развитию туризма в регионе и в стране.

А директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко отметил, что подвиг героев Куликова поля не померк до наших дней - он навечно стал олицетворением единства народов и начала российской государственности.

И как бы в подтверждение слов хранителя музея - долгожданная реконструкция сражения. Вновь на Куликовом поле встречались войска Дмитрия Донского и Мамая, и вновь сходились Пересвет с Челубеем, и вновь сшибались конные и пешие... Исход этой встречи всем знаком из летописей и учебников истории, но каждый год тысячи зрителей приезжают посмотреть на это завораживающее зрелище.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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И все же фестиваль Куликово поле - это не только битва. Это и конные состязания, и парад - дефиле исторического костюма, и бойкая торговля коробейников разных мастей, и выставка современных вооружений. В этом году историческая интерактивная площадка в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом впервые на праздновании годовщины Куликовской битвы оказалось не менее масштабной, чем на Красном холме. Здесь развернулась целая древнерусская ремесленная улица с мастерскими, в которых были представлены аутентичное оборудование и инструменты XIII-XIV веков. Невероятно любопытно попробовать ручное ткачество на горизонтальном стане, бердышке, дощечках, увидеть, как обрабатывали шерсть, и научиться прясть на ручном веретене, и тут же у кузнеца узнать историю металлургического и кузнечного промыслов. Мастер-скорняк покажет, как раньше обрабатывали кожу, а стрельник научит делать стрелы. В ювелирной мастерской в технике чеканки можно смастерить подвеску и колечко, а у мастера духовых музыкальных инструментов - послушать самобытные мелодии дудочек, свирелей, жалеек, гудков. Средневековая музыка также звучит и от любителей, и, что намного приятнее, от профессионалов: на Куликовом поле выступали фолк-группы "Сколот", Teufelstanz, LaVerden.

Кстати

Владимир Путин в апреле этого года подписал распоряжение о проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В конце июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин уведомил о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 650-летия Куликовской битвы и утверждении его состава.

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