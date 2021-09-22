Рост числа несчастных случаев фиксируют на Московской железной дороге

Столичные железнодорожники обеспокоены увеличением количества несчастных случаев. Так, с начала года на МЖД произошло 555 случаев травмирования, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным ведомства, в результате происшествий пострадало на 82 человека больше, чем годом ранее. В полтора раза увеличилось число происшествий с детьми с 25 до 36. Наибольшее количество происшествий зарегистрировано на Казанском (135), Ярославском (88) и Курском (63) направлениях МЖД.

Основной причиной несчастных случаев является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки несанкционированного прохода на платформу.

Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. С начала учебного года до 1 октября на Московской железной дороге организовано проведение месячника "Безопасная железная дорога детям", в ходе которого специалисты МЖД напомнят детям в школах о правилах перехода через железнодорожные пути.

Железнодорожники призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Если вы стали свидетелем нарушения, не оставайтесь безучастными. Отдельно обращаем внимание родителей на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра.