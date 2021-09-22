Сдачу ковидного госпиталя в Иванове перенесли на декабрь

Ивановская область получит более 500 миллионов рублей на достройку ковид-госпиталя. Его должны были сдать еще в конце прошлого года, теперь срок перенесли на 31 декабря 2021-го.

По иронии судьбы здание называется быстровозводимым. Подобные модульные конструкции начали устанавливать в первую волну пандемии во многих регионах страны. В частности, силами военных инфекционный госпиталь срочно построили в Воронеже. Он открылся год назад.

В Иванове процесс начался позднее. В октябре был заключен контракт с компанией "Газхолодмаш", Работы велись круглосуточно при содействии МЧС, однако к Новому году закончить объект не успели. Зимой сообщалось, что госпиталь на 360 коек (с возможностью приема до 790 пациентов) в целом готов: 20 корпусов, двухместные палаты, операционные, отделения реанимации и диагностики, пищеблок, гаражи... Оставалось смонтировать оборудование и подвести кислород. Подрядчику перечислили всю сумму - около 2,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ. Но довести объект до ума не удалось.

"Откровенно говоря, строители там напортачили", - заявил ивановский губернатор Станислав Воскресенский.

Следственный комитет же возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Подозрения СК вызвало то, что департамент строительства и архитектуры региона перевел строительной компании все обещанные деньги до приемки госпиталя, несмотря на срыв сроков.

Теперь федеральное правительство выделило для запуска инфекционной больницы дополнительную субсидию.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин пояснил, что контракт на возведение госпиталя подразумевал и проектирование, и строительство единым поставщиком. За основу был взят типовой проект. Но когда его стали привязывать к условиям земельного участка на территории областной больницы в Иванове, потребовались увеличение площадей, возведение пищеблока и переходов между корпусами. В результате было построено на 4,1 тысячи квадратных метров больше, чем планировали. Общая площадь зданий и сооружений увеличилась до 26,5 тысячи "квадратов".

Выполненный объем работ подтвердили специалисты Главного управления Государственной экспертизы России. По результатам обследования они определили новую, более высокую стоимость объекта.

- Именно это увеличение предусмотрено распоряжением правительства России, - отметил Сергей Коробкин. - Согласно отчету Главгосэкспертизы, удельная стоимость общей площади строящегося госпиталя находится в пределах показателей объектов-аналогов, а удельная стоимость одного койко-места здесь ниже. То есть даже с учетом дополнительного финансирования наша больница остается самой недорогой по сравнению с подобными стационарами в других регионах.

Тем временем

Пенсионеры из Ивановской области, перенесшие ковид, получат по три тысячи рублей из казны региона. Поддержку окажут тем, у кого выявили коронавирус в период с начала пандемии и до 1 мая 2021 года. Важно, чтобы на момент постановки диагноза пациенту было не менее 65 лет. Для оформления пособия гражданину (или его законному представителю) нужно обратиться в территориальный орган социальной защиты населения с паспортом, СНИЛС и заявлением по специальной форме. В регионе также можно пройти реабилитацию после ковида на базе медицинского центра "Решма". Туда будут трижды в день привозить из Кинешмы пациентов для амбулаторного лечения.