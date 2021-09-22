Синоптик: Погода в Москве постепенно вернется в рамки календаря

Погода в столице на будущей неделе постепенно вернется к привычным для сентября показателям.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшее воскресенье, 26 сентября, еще возможен дождь. Сопровождать его будет прохладный северо-западный ветер.

С началом новой недели погода возьмет курс на улучшение. Осадков уже не будет. В дневные часы прогнозируется от +9 до +14 градусов, сообщила синоптик РИА Новости. Ночи, правда, станут прохладнее - ожидается не выше плюс 2-7 градусов.