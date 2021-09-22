Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" в МИИТе

В столице открылся девятнадцатый детский технопарк - "Московский транспорт". Что интересного ждет в нем школьников? Чем может он увлечь ребят со склонностями к техническому творчеству? Познакомиться с новым образовательным центром сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Поблагодарив создателей новой площадки для развития талантов юных москвичей, Собянин сказал: "Сегодня здесь, на базе МИИТ, создан уникальный технопарк. Это совместный проект правительства Москвы, министерства транспорта и ведущего транспортного университета нашей страны. Надеюсь, что ребята, которые побывают здесь, свяжут свою судьбу с тем, что каждый день будут обслуживать москвичей, доставляя их на работу и домой, месту отдыха. Очень благородная, очень нужная и важная профессия".

Расположился новый технопарк в историческом здании университета на улице Образцова. Под него отдали площадь размером более тысячи квадратных метров. "Просто посмотреть, что представляет собой транспорт в нашей стране, могут приходить ребята с четвертого класса. Такой уникальной коллекции нет больше нигде не только в Москве, но и во всей России, - рассказала директор технопарка Варвара Лазуткина. - А позаниматься в мастер-классах ждут уже учеников с 7 по 11 классы".

Лабораториям, какие здесь созданы для школьников, могут позавидовать и иные вузы: промышленного дизайна, умных технологий на транспорте, водного транспорта, свой IT- класс для обучения программированию. "Используя полученные знания, ребята изучат, как формируются пассажиропотоки, как должна быть устроена станция, - продолжила Варвара Лазуткина. - Образы же транспорта будущего, которые они разработают, вполне могут воплотиться в реальности".

В том же, что школьники, которые увлекутся созданием новых видов транспорта без работы в Москве не останутся, можно не сомневаться. Ведь уже сегодня на их глазах способы передвижения по столице кардинально меняются. На смену автобусам пришли электробусы и уже испытываются водоробусы, пригородные электрички, на которых родители этих детей еще вчера ездили в основном на дачу, сегодня стали полноценным городским транспортом на МЦК и МЦД. А сами ребята чаще всего уже вообще ни в чем таком не нуждаются, предпочитая электросамокаты, моноколеса и прочие независимые виды передвижения.

Учеба в технопарке поможет им точнее сделать свой профессиональный выбор, как сделали его 7800 выпускников столичных детских технопарков, поступивших в технические вузы. А самые лучшие из тех, кто будет хорошо учиться не только в школе, но и в новом транспортном технопарке, получат еще по 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в МИИТ.