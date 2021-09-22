У москвичей стали популярны промышленные туры на заводы и фабрики

Дети могут попробовать себя в роли горняков. В этом им помогает технология виртуальной реальности. Фото: Металлоинвест

На фоне пандемии и полуоткрытых границ москвичи стали чаще путешествовать по России. Причем некоторые едут не к морскому побережью или в горы, как прежде, а выбирают, например, промышленный туризм, отправляясь на заводы и фабрики в регионах. Сколько стоит поездка на конвейер и чем она интересна?

Маршрут построен

Сходить на экскурсию на предприятия можно сейчас и в самой столице. Но, как правило, "занавес" на производства приоткрывается в рамках отдельных акций и проектов. Промышленные туры с проживанием, питанием и полноценной программой в России пока не так популярны, как за рубежом.

Уже год Агентство стратегических инициатив вместе с регионами и предприятиями работает над развитием промтуризма. На основе пошаговых рекомендаций, объяснила директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольга Захарова, в разных регионах страны сейчас создаются креативные турпродукты со сценами, декорациями и арт-объектами в цехах заводов. В качестве примера она привела перформанс "Страсти по Мартену" на Выксунском металлургическом заводе.

На производственные экскурсии, рассказала Захарова, с удовольствием отправляются и дети, и взрослые, причем как местные, так и туристические группы - российские и зарубежные. Студенты, по ее словам, обычно идут на предприятия, "примеряясь" к будущей профессии, представители бизнеса - для обмена опытом, а журналисты и блогеры - поделиться впечатлениями со своими читателями и подписчиками.

Туристы могут своими глазами увидеть, как добывается железная руда. Фото: Металлоинвест

"Рождение" металла

Свои первые шаги в промышленном туризме делает, например, город Железногорск Курской области. На прошлой неделе компания "Металлоинвест" запустила экскурсии на своем предприятии - Михайловском горно-обогатительном комбинате имени Андрея Варичева. Он обладает крупнейшими в мире запасами железной руды. В пробном туре одним из первых побывал корреспондент "РГ". Предприятие разработало три вида экскурсий с разной "начинкой" как для детей от двенадцати лет, так и для взрослых.

Наша экскурсия под названием "Руда - рождение металла" стартовала в музее истории предприятия. Гостям вкратце рассказали о буднях месторождения и показали образцы минералов из карьера. Путешествовали с гидом, по ходу к нам присоединялись работники комбината и в деталях погружали новичков в тонкости производства. Следующая остановка - фабрика окомкования, где для российских и зарубежных металлургических предприятий выпускаются так называемые окатыши. "Проще говоря, это железные шарики, из которых потом и выплавляется сталь", - объяснил начальник фабрики Дмитрий Ващенко. Тут туристам предложили надеть защитный термокостюм, специальную обувь, очки, каску, перчатки и респиратор. С размером штанов я, правда, слегка промахнулся, поэтому временами чувствовал себя почти космонавтом. Весь этот джентльменский набор понадобился для посещения цеха, в котором мы провели не больше 10-15 минут. В этом же прикиде отправились в столовую, где нас ждал обед горняка. Салаты, первое, второе, выпечка, напитки. Словом, все как положено.

Пожалуй, самой эффектной точкой маршрута стала смотровая площадка у карьера глубиной около 400 метров. В него без труда смогла бы уместиться самая высокая башня делового центра "Москва-Сити". Железную руду тут добывают еще с советских времен. Местные называют карьер "сердцем" железного города. Почему? Комбинат градообразующий, потому благополучие Железногорска зависит во многом от него.

Вот такие огромные машины работают в карьере. Фото: Металлоинвест

Руду грузят экскаваторы с ковшами емкостью 18, 20 и 25 кубометров. Для понимания: 18 кубов - это примерно 40,5 тонны руды. Из этого количества можно выплавить около 7 тонн металла. Работают тут и огромные самосвалы. Самые тяжелые - 240-тонные БелАЗы. Размер кузова - примерно со стандартную трехкомнатную квартиру из панельной пятиэтажки площадью 70 "квадратов". За одну смену большегруз по дорогам карьера проезжает в среднем 150 километров, то есть больше, чем от Железногорска до Курска. А чтобы спуститься с самого верхнего яруса карьера на самый нижний, машине требуется 25 минут. Увидеть все это своими глазами, а не в кино или на экране гаджета, действительно полезно.

На одном из маршрутов, помимо промышленных зданий, экскурсанты посещают Центр современного искусства. В перспективе организаторы рассчитывают расширить программу и включить в нее объекты, расположенные рядом с Железногорском. Не исключено, что гостям станут доступны полные турпакеты. Вопрос обсуждается с туроператорами. Пока же приобрести билеты можно с помощью сайта hochunamgok.ru. Ценники в составе группы до 12 человек стартуют от 600 рублей. Группы планируют принимать с 1 октября. Потенциальные туристы, в том числе из Москвы, уже интересуются экскурсиями. Некоторые, например, планируют посвятить промышленному путешествию ноябрьские праздники.

График экскурсий будет уточняться каждый месяц. Чтобы визиты туристов не мешали работе комбината, планируется проводить до трех экскурсий в неделю с посещением фабрики окомкования и до шести экскурсий для детей и взрослых только с посещением смотровой площадки карьера. То есть максимально 36 экскурсий в месяц.